Los cantantes que se encuentran en la ‘Lista Negra’ de los mexicanos por hablar mal del país

Para nadie es un secreto que México, ha sido uno de los países considerados como ‘trampolines’ para el éxito mundial de varios famosos cantantes, que han apostado por el territorio mexicano para impulsar sus carreras, y muchos lo han conseguidos, pero a pesar de encontrarse en la cima del éxito, el hablar de más también los ha mandado a la crítica social, y los ha colado en ‘La lista negra’ y a continuación te los presentamos.

Esta lista es una en la que entran algunos cantantes que llegan a expresarse mal del país, su cultura y hasta su gente, y aunque se arrepienten y salen a pedir perdón, el rencor de los mexicanos es bastante severo, pues así como saben llevar a la fama , saben muy bien como arrebatarle, y ese es el reciente caso de Yahritza y su Esencia, agrupación de mexico-americana que ha recibido varios señalamientos en su contra.

Hace un par de días, los adolescentes que saltaron a la fama a finales de 2021 con sus corridos tumbados, ahora se encuentran en el ojo del huracán tras sus polémicas declaraciones en contra de la gastronomía mexicana lo que ha desatado la furia de algunos internautas, por lo que de inmediato recibieron algunos reproches en sus redes sociales, y pasaron de los cinco millones de seguidores en Instagram hasta tener tan sólo 600 mil.

Lo que sí es un hecho es que la joven y sus hermanos nacidos en el estado de Washington en EU, saliera ofrecer una disculpa por sus declaraciones, asegurando que no fue su intención de ofender a nadie, pues además se dijeron sentirse orgullosos de sus raíces mexicanas, por lo que ahora, han recurrido a un dueto con la Banda MS, quienes se han llevado las críticas por acceder a estar con ellos.

Pero el caso de ellos no es el único, pues existe una larga lista de famosos que se han atrevido a hablar de algo que ofende a los habitantes del territorio mexicano, y a pesar de sus esfuerzos, no han podido recuperar la cima de su carrera.

Ángela Aguilar

La conocida como la ‘princesa del regional mexicano’ se encuentra atravesando una de las etapas más escandalosas de su vida y carrera, pues en diciembre del año pasado, la selección Argentina se coronó como ganadora del Mundial de Qatar 2022, por lo que ella no dudó en felicitar a la albiceleste, y declara que ella es “25% argentina”, lo que de inmediato cayeron un gran número de señalamientos.

Pero eso no ha sido todo, pues hace poco, aseguró que su carrera no ha sido nada fácil, pues a su corta edad ha tenido que lidiar con los estigmas dentro del regional mexicano, pues es considerada “muy mexicana para los americanos y muy americana para los mexicanos”, declaraciones que no le han perdonado los fans, y las consecuencias son sus presentaciones, mismas que ha comenzado a verse vacías.

Tiziano Ferro

El cantante italiano se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, pero en 2006, estuvo como invitado en pero fue en una entrevista para el programa de su país natal, ‘Che Tempo Fai’, en donde declaró en contra de las mujeres mexicanas, a quienes tachó de feas y bigotonas, y a pesar de que intentó disculparse y lanzar un dueto con Anahí y Dulce María como una ‘ofrenda de paz’, nunca recuperó la simpatía de los aztecas.

“No es posible decir que las mexicanas son las mujeres más bellas del mundo, con todo respeto, pues son bigotonas. Entiendo y lo siento pero incluso ellas lo saben”, declaró en ese entonces.

Mónica Naranjo

La cantante española también es de las famosas que ha experimentado la furia de los mexicanos, pues corría la década de los años 90 cuando cuando declaró a la revista Rolling Stone que la música mexicana se limitaba al género norteño, y que ella claramente llegó a cambiar lo que se escuchaba en dicho país, lo que de inmediato la hizo blanco de las críticas y el rechazo de los fans.

