3 cantantes que aseguran están muertos y fueron reemplazados por dobles

Para nadie es un secreto que el mundo de la farándula siempre ha estado marcado por la presencia de supuestos dobles que aparecen cuando los famosos no ‘quieren’ o ‘pueden’ cumplir con sus respectivas agendas, y ese es el más reciente caso de luis Miguel, quien tras una larga pausa regresa a los escenarios y hay quienes aseguran no es el verdadero intérprete; sin embargo su caso no ha si el único, y esta es la lista de cantantes que han ‘recurrido’ a dobles en sus conciertos.

Sin duda alguna, el regreso a los escenarios del ‘Sol de México’ se ha consagrado como un a de las más esperadas, pues tenía por lo menos desde 2019, que el cantante de nacionalidad mexicana no se paraba delante de sus millones de fans a corear sus más grandes éxito, por lo que hace un par de días arrancó su tan esperada gira en Argentina, y las impresiones no han sido las que todo el mundo esperaba.

A pesar de que el cantante fue halagado por hacer una presentación que rebasa las dos horas y media de espectáculo, hay quienes aseguran a través de sus redes sociales que la persona que está dando el show no es el verdadero hijo de Marcela Basteri, sino más bien un doble, lo que ha generado una serie de versiones a través de las plataformas digitales, pues se han generado teorías en que el verdadero ha fallecido, mismas que no han sido confirmadas.

Sin embargo, el caso del intérprete de ‘Culpable o no’ no es el único que ha acaparado los reflectores desde hace varios años, por lo que hoy te presentamos a esos cantantes a los que supuestamente han reemplazado para seguir explotando su imagen y dinero:

Paul McCartney

A sus 81 años de edad, el intérprete británico es el que sigue cargando sobre sus hombros el exitoso legado que crearon los Beatles , pero también hay quienes aseguran que el hombre que hoy en día es reconocido como el exitoso músico no es el verdadero que alcanzó la fama junto a John Lennon, Ringo Stars y George Harrison, pues su drástico cambio físico es lo que ha hecho que se generen estas teorías en torno a su posible muerte.

Y es que, estas teorías comenzaron a circular pues no solamente se sustentan en el cambio de su juventud a su actualidad para que los fans piensen que es otra persona, ya que, algunos de sus seguidores aseguran haber encontrado más pruebas, y es que supuestamente, John Lennon en el tema musical “Strawberry Fields Forever”, cantan “I buried Paul” que se traduce como “Yo enterré a Paul”.

Miley Cyrus

Otra de las famosas que claramente se ha visto involucrada en estos rumores sobre una supuesta muerte es la exchica Disney, quien saltó a la fama siendo una niña gracias a su papel como ‘Hannah Montana’, y quien ahora es todo un referente de la música pop a nivel mundial, pero algunos fans aseguran que no es la misma persona la que hoy goza de las mieles de la fama.

De acuerdo con algunas teorías, la verdadera estrella habría fallecido cuando se encontraba en su exitosa serie infantil Disney, es por ello que una vez que terminó el programa, su personalidad cambió drásticamente hasta la extravagancia que se conoce en la actualidad, y a esto se suma el alejamiento de su padre, Billy Ray Cyrus.

Eminem

Y para terminar, otro de los supuestos muertos justo cuando se encontraba en la cima de su carrera es el rapero estadounidense, Marshall Bruce Mathers, conocido artísticamente como Eminem, quien supuesta murió en 2006 debido a su gusto por las sustancias, y su familia y representantes se dieron a la tarea de conseguir a un doble que siguiera con su carrera.

