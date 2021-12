Cuándo ocurre ‘The Book of Boba Fett’ en el universo de Star Wars

Ya está disponible en Disney+, el nuevo Spin Off de Star Wars, The Book of Boba Fett. Luego del éxito inédito de The Mandalorian, la saga continúa con esta historia del enigmático cazarrecompensas. De qué se trata y cuándo ocurre exactamente la nueva entrega de Jon Favreau.

El personaje de Boba Fett en Star Wars

La cronología de la saga de Star Wars es siempre un poco compleja de llevar. Los hechos ocurren con importantes saltos temporales, y en diferentes mundos y circunstancias. Por esta razón, ubicaremos exactamente dónde y cuándo ocurre The Book of Boba Fett.

Dentro de la historia del universo de Star Wars, Boba Fett apareció por primera vez en Star Wars Una Nueva Esperanza, el film de 1977. Sin embargo, el personaje no se desarrolló demasiado en ese entonces.

Lo poco que se sabe es que huyó del Slave I, cuando Mace Windu decapitó a su “padre” Jango Fett, de quien conservó el casco como único recuerdo.

Con su aparición en la serie The Mandalorian, Disney+ ya presentó al personaje, y despertó el interés de los fanáticos por Boba Fett.

Cúando ocurre ‘The Book of Boba Fett’

The Book of Boba Fett, se ubica en la línea temporal exactamente posterior de lo sucedido en The Mandalorian. A su vez, la historia del mandaloriano está situada 5 años después de Star Wars “El Retorno del Jedi”, justo después de la caída del imperio.

En esta etapa, donde se desarrollan los cazarrecompensas, se sitúa en un momento donde la galaxia busca hacer una nueva república, aplicando cambios importantes.

Tras lo visto en el final de The Mandalorian, The Book of Boba Fett comienza con la llegada del cazarrecompensas al planeta Tatoine, tras la muerte de Jabba el Hutt. Con este escenario, Boba buscará remplazar y convertirse en el nuevo amo y señor del palacio.

El personaje interpretado por Temuera Morrison, perseguirá este objetivo durante el desarrollo de la serie, que tendrá 7 capítulos, que irán del 29 de diciembre 2021 al 09 de febrero 2022.

Ya conoces cuándo se desarrolla la nueva serie en la que Disney + ha depositado su confianza. La nueva producción del universo Star Wars , es la gran apuesta de Disney, mientras otras plataformas de streaming lanzan estrenos importantes a fin de año. Luego del éxito de The Mandalorian, se espera que Boba Fett esté a la altura de lo logrado en su predecesora.

