The Office: Los 5 mejores y mas divertidos capítulos de la serie, según el ranking de IMDb

Los fanáticos de ‘The Office’ tienen mucho de dónde escoger para pasar un rato muy divertido mientras miran este programa de televisión . Pero aquellas personas que no sepan por dónde entrarle a los enredos de Michael Scott y compañía, el portal especializado en crítica IMDb, realizó una lista con los mejores capítulos de la serie y estos son los 5 elegidos.

Steve Carell y BJ Novak crearon una serie de televisión basada en los enredos que ocurren diariamente en una oficina, idea con la que seguramente no se imaginaron el impacto que tendrían. A 20 años del estreno de ‘The Office’, sus fans se cuentan por millones al rededor del mundo, es una de las series más vistas de todos los tiempos y a menos que hayas vivido bajo una piedra todos estos años, no hay forma de que te pierdas estos 5 mejores capítulos.

Estos 5 capítulos representan lo mejor de ‘The Office’ según IMDb, el portal con opiniones de expertos que toma en cuenta la opinión de los fanáticos. Desde despedidas emotivas hasta situaciones absurdas en la oficina, la serie nos ha brindado momentos que se quedan grabados en nuestra memoria y nos hacen reír una y otra vez que puedes ver en cualquier orden:



Adiós Michael - Capitulo 22, Temporada 7.

En este capitulo emocionalmente cargado, titulado “Adiós Michael”, se despide a uno de los personajes centrales de la serie, Michael Scott, interpretado por Steve Carell. Michael anuncia su partida de Dunder Mifflin en un intento por comenzar una nueva vida con Holly. Los momentos finales del episodio, llenos de despedidas sinceras y momentos conmovedores, han dejado a los espectadores con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos.



El medio contra el estrés - Capítulo 14, Temporada 5.

Durante este divertido festival de ocurrencias, el equipo de Dunder Mifflin participa en un ejercicio de construcción de puentes como una actividad de formación de equipos. El resultado es un cóctel explosivo de caos, frustración y risas. Las dinámicas interpersonales entre los personajes se intensifican, lo que lleva a situaciones cómicas y momentos incómodos. Sin duda, “El Medio Contra el Estrés” es un ejemplo perfecto del humor absurdo y la dinámica única que definen ‘The Office'.

Cena con fiesta - Capitulo 13, Temporada 4.

Pam, Jim, Angela, Andy, Dwigth y su anciana amante acuden a cenar por Acción de gracias a casa de Michael y Jan. Aunque nada podría salir mal, los integrantes de ‘The Office’ se las arreglan para volver esta cena, en uno de los mejores capítulos de toda la serie, que un nuevo fanático no debe perder de vista.

Noche de Casino - Capitulo 22, Temporada 2

Michael Scott organiza una Noche de Casino para recaudar fondos para una organización benéfica. Los personajes se embarcan en una noche de juegos de azar, disfraces extravagantes y momentos inolvidables. Desde el viaje en limusina de Michael hasta las travesuras de Jim y Pam, “Noche de Casino” es un torbellino de diversión que muestra la interacción entre los empleados fuera del entorno de trabajo habitual.



Adiós Toby - Capitulo 14, Temporada 4.

El equipo de Dunder Mifflin no puede ocultar su alegría cuando se anuncia la partida de Toby, el siempre frustrante representante de recursos humanos. Michael organiza una “fiesta de despedida” que refleja su aversión por Toby, lo que da lugar a momentos hilarantes. Este episodio captura la relación disfuncional entre Michael y Toby de una manera que hace reír a carcajadas.

Con su humor característico y personajes inolvidables, ‘The Office’ ha dejado un legado duradero en el mundo de la comedia televisiva y es por ello que IMDb ha rancheado sus mejores 5 episodios que te servirán como guía para saber por donde entrarle a esta magnifica serie que sin duda será una montaña rusa de emociones.