Estos son los mejores doramas en Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming mejor posicionadas a nivel internacional y entre sus producciones se encuentran aquellas de origen asiático. En relación a esto, se mencionan los mejores doramas que pueden verse en este sitio.

Desde que Parásitos llegó a la pantalla grande y ganó múltiples premios Oscar, el público en general volteó a ver el material producido en el continente asíatico, aunque desde tiempo antes Asia ha lanzado grandes y recomendables títulos.

Sin embargo, en los últimos años se ha dado un boom, y otro claro ejemplo es El Juego del Calamar. Pero, para dar un giro a este tipo de géneros, se mencionan a continuación los mejores doramas que se pueden encontrar en Netflix.

Los mejores doramas en Netflix

Está bien no estar bien

Este dorama es uno de los favoritos del 2020 debido a la naturalidad con la que se abordan problemáticas que enfrentan las personas en su día a día, como amores del pasado, crisis emocionales, así como el desequilibrio que puede haber en la salud mental.

Está Bien no Estar Bien -Trailer Subtitulado en Español l Netflix

Romance is a Bonus Book

El dorama Romance is a Bonus Book sigue la vida de una joven fanática a la lectura que busca convertirse en la mejor escritora mientras atraviesa los obstáculos que se encuentra en su nuevo trabajo como ayudante en una editorial.

A lo largo de la trama, el espectador sabrá cómo es el mundo detrás de las páginas, autores, libreros y editores.

Romance is a Bonus Book | Official Trailer [HD] | Netflix

Itaewon Class

Los personajes de esta serie se han ganado el cariño de los espectadores. La trama se basa en un grupo de jóvenes “inadaptados” que deben atravesar toda aventura de superación, venganza, lealtad y amistad.



Itaewon Class | Official Trailer | Netflix

Love alarma

En esta serie se verá como Kim Jojo debe hacer frente a sus problemas personales mientras encuentra a su primer amor a través de una app que avisa a las personas si hay alguien de la zona que está interesada en conocerla.

Love Alarm | Official Trailer | Netflix

My first, first love

Con este dorama, el espectador sigue a un grupo de estudiantes universitarios que deben enfrentarse a las primeras relaciones sentimentales adultas a la par de que conocen nuevos amigos., por lo que se darán cuenta que sus amores de pasado sólo fue una pequeña prueba de lo que vivirían como nuevos adultos ¿Podrán superar las diferencias que se presentan en su día a día?

My First First Love | Official Trailer [HD] | Netflix

Entre otros doramas recomendables que pueden verse en Netflix son:

- Something in the rain.

- Crash landing on you.

Crash Landing on You | Official Trailer | Netflix

- Start - Up.





- Recuerdos de la juventud.

- My Holo Love.

My Holo Love | Teaser | Netflix

