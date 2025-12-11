Fujii Kaze le sabe al encanto mexicano

“Casket Girl”, el nuevo video musical de Fujii Kaze fue grabado en Apan, Hidalgo como parte del lanzamiento global de su álbum Prema. El cantautor japonés emprendió una estrategia de producción internacional con una serie de videoclips filmados en distintas ciudades del mundo, lo que refuerza su presencia fuera de Asia .

El video musical de “Casket Girl”, dirigido por Charles Mehling, combina una estética inspirada en la década de 1970 con una actuación fresca y rítmica por parte de Kaze. El clip destaca por su enfoque visual dinámico, animado por colores marcados y un coro que sostiene el carácter energético de la canción. El tema forma parte de Prema, su tercer álbum de estudio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cada canción del álbum fue filmada en un país distinto: México (“Casket Girl”), Estados Unidos (“I Need U Back”), Japón (“Hachikō”), Francia (“Love Like This”) y Tailandia (“Prema”).

Prema introduce un enfoque más introspectivo en la música de Fujii Kaze. El título, que significa “amor supremo” en sánscrito, define la idea central del álbum: un trabajo que explora la espiritualidad, la vulnerabilidad y la conexión emocional.

Con más de 2 mil 200 millones de reproducciones globales y 7.8 millones de oyentes mensuales, Kaze se posiciona como uno de los artistas japoneses con mayor expansión internacional, conocido por combinar pop alternativo, influencias globales y propuestas visuales sólidas.

Sobre Prema, Kaze ha dicho que es “puro, simple, inspirador. Para mí, es más que solo música; es un estilo de vida. Con este disco quería ser el amor mismo: amor desinteresado, espiritual y supremo”.

Fujii Kaze se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música japonesa contemporánea gracias a su capacidad para unir virtuosismo musical, tendencias globales y una identidad artística muy definida. Su mezcla de pop, R&B, jazz, soul y elementos tradicionales japoneses lo ha llevado a construir un sonido reconocible que compite en plataformas internacionales sin perder su sello local.

Debutó en 2019 y rápidamente captó atención por su dominio del piano, su rango vocal y su presencia carismática en escenarios y redes sociales. Su popularidad explotó con temas como “Shinunoga E-Wa”, que se viralizó en TikTok y entró a charts globales, incluyendo listas de Billboard. Desde entonces, Kaze se ha consolidado como un artista que rompe barreras idiomáticas y expande el alcance de la música japonesa hacia nuevos mercados.

Su crecimiento también se refleja en sus conciertos de gran escala, proyectos audiovisuales de alta producción y colaboraciones con equipos internacionales. Prema, su tercer álbum, marca un momento clave en su carrera: posiciona a Fujii Kaze no solo como un fenómeno viral, sino como un creador con visión global, capaz de desarrollar proyectos conceptuales y de alto impacto cultural.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

