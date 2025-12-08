Top de las mejores series según la lista del New York Times ¿Estás de acuerdo?

The New York Times publicó su selección de las mejores series de 2025, una lista que destaca producciones que dialogan entre sí a través de temas como la revolución, la identidad, la mortalidad y los nuevos modelos televisivos.

Aquí te presentamos un recuento en formato de lista para conocer las 10 series principales y por qué están generando conversación, al volverse tendencia cada tanto en redes sociales.

Congratulations to Diego Luna for his Golden Globe nomination for Best Performance by a Male Actor in a Drama Series. pic.twitter.com/i6YHOLWYgR — Andor | A Star Wars Original Series (@andorofficial) December 8, 2025

Las mejores series del 2025, según The New York Times

La precuela de Star Wars volvió con una temporada final que combina tensión política y resistencia. Diego Luna encarna un movimiento rebelde que refleja luchas sociales del mundo real.



Pluribus (Apple TV+)

Rhea Seehorn protagoniza este relato donde casi toda la humanidad se vuelve una conciencia colectiva… menos ella. Un análisis sobre el conformismo, la identidad y el aislamiento en clave sci-fi.



Common Side Effects (Adult Swim)

Una animación que mezcla conspiraciones farmacéuticas, humor absurdo y una crítica al negocio de la salud. Un hongo milagroso desata una guerra contra quienes quieren ocultar la cura.



The Lowdown (FX)

Ethan Hawke interpreta a un “historiador de la verdad” que destapa un entramado político en Oklahoma. Un noir moderno que cuestiona quién controla la tierra… y la historia.

#OrgulloNacional | El mexicano Diego Luna, es nominado al Globo de Oro a mejor actor de drama de televisión por ‘Andor’ 🥰✨ pic.twitter.com/ypGRIn7k2w — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 8, 2025

Dying for Sex (FX/Hulu)

Michelle Williams da vida a una mujer con cáncer terminal que decide vivir su sexualidad sin tabúes. Un drama valiente sobre el deseo, la enfermedad y el fin de la vida.



Long Story Short

Una comedia animada con corazón y humor negro que explora cómo una familia lidia con la pérdida. De los creadores de BoJack Horseman BoJack Horseman , ofrece risas y reflexión a partes iguales.



El mismísimo Pee-wee (HBO Max)

Documental que reconstruye el legado de Paul Reubens y su famoso personaje Pee-wee Herman. Un retrato íntimo sobre identidad, fama y la lucha por controlar la propia historia.



El ensayo (HBO Max)

Nathan Fielder vuelve con un experimento social que cuestiona la realidad, la actuación y hasta la seguridad aérea. Una propuesta tan rara como fascinante.

The Pitt (HBO Max)

Un drama médico en tiempo real que recupera la esencia de la televisión de episodios semanales. Protagonizada por Noah Wyle, es intensa, visceral y maratoneable.



Severance (Apple TV+)

La aclamada serie de ciencia ficción regresó con una segunda temporada igual de intrigante. Un rompecabezas laboral que sigue generando debates y teorías en redes.

Las menciones honoríficas de The New York Times

Producciones que, aunque no entraron al top, destacaron por su calidad o ambición:



Alien: Planeta Tierra

Hacks

La Silla

Matabot

Hal & Harper

Platónico

The American Revolution

Al norte del norte

Adolescencia

Estas series ofrecen opciones para todos los gustos y momentos: desde historias intensas hasta propuestas ligeras para maratonear sin culpa; al final, solo queda elegir tu favorita, preparar las palomitas y dejarte llevar por cada capítulo.

