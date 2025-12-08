inklusion.png Sitio accesible
adn bueno

Top de las mejores series según la lista del New York Times ¿Estás de acuerdo?

De la historia sci-fi que cuestiona la identidad a un noir político en Oklahoma; The New York Times publicó su Top 10 de series de 2025 y aquí te mostramos todo.

Andor
Andor es una de las mejores series del 2025, según The New York Times|Getty Images
Notas,
Pop
Escrito por: Ximena Ochoa

The New York Times publicó su selección de las mejores series de 2025, una lista que destaca producciones que dialogan entre sí a través de temas como la revolución, la identidad, la mortalidad y los nuevos modelos televisivos.

Aquí te presentamos un recuento en formato de lista para conocer las 10 series principales y por qué están generando conversación, al volverse tendencia cada tanto en redes sociales.

Suscríbete a  nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las mejores series del 2025, según The New York Times

La precuela de Star Wars volvió con una temporada final que combina tensión política y resistencia. Diego Luna encarna un movimiento rebelde que refleja luchas sociales del mundo real.

  • Pluribus (Apple TV+)

Rhea Seehorn protagoniza este relato donde casi toda la humanidad se vuelve una conciencia colectiva… menos ella. Un análisis sobre el conformismo, la identidad y el aislamiento en clave sci-fi.

  • Common Side Effects (Adult Swim)

Una animación que mezcla conspiraciones farmacéuticas, humor absurdo y una crítica al negocio de la salud. Un hongo milagroso desata una guerra contra quienes quieren ocultar la cura.

  • The Lowdown (FX)

Ethan Hawke interpreta a un “historiador de la verdad” que destapa un entramado político en Oklahoma. Un noir moderno que cuestiona quién controla la tierra… y la historia.

  • Dying for Sex (FX/Hulu)

Michelle Williams da vida a una mujer con cáncer terminal que decide vivir su sexualidad sin tabúes. Un drama valiente sobre el deseo, la enfermedad y el fin de la vida.

  • Long Story Short

Una comedia animada con corazón y humor negro que explora cómo una familia lidia con la pérdida. De los creadores de BoJack Horseman BoJack Horseman , ofrece risas y reflexión a partes iguales.

  • El mismísimo Pee-wee (HBO Max)

Documental que reconstruye el legado de Paul Reubens y su famoso personaje Pee-wee Herman. Un retrato íntimo sobre identidad, fama y la lucha por controlar la propia historia.

  • El ensayo (HBO Max)

Nathan Fielder vuelve con un experimento social que cuestiona la realidad, la actuación y hasta la seguridad aérea. Una propuesta tan rara como fascinante.

Se confirma romance entre Katy Perry y Justin Trudeau

  • The Pitt (HBO Max)

Un drama médico en tiempo real que recupera la esencia de la televisión de episodios semanales. Protagonizada por Noah Wyle, es intensa, visceral y maratoneable.

  • Severance (Apple TV+)

La aclamada serie de ciencia ficción regresó con una segunda temporada igual de intrigante. Un rompecabezas laboral que sigue generando debates y teorías en redes.

Las menciones honoríficas de The New York Times

Producciones que, aunque no entraron al top, destacaron por su calidad o ambición:

  • Alien: Planeta Tierra
  • Hacks
  • La Silla
  • Matabot
  • Hal & Harper
  • Platónico
  • The American Revolution
  • Al norte del norte
  • Adolescencia

Estas series ofrecen opciones para todos los gustos y momentos: desde historias intensas hasta propuestas ligeras para maratonear sin culpa; al final, solo queda elegir tu favorita, preparar las palomitas y dejarte llevar por cada capítulo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Streaming Amazon Prime

LO MÁS VISTO