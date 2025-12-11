Tomomichi Nishimura deja un legado como actor de voz en el universo del anime

El actor de doblaje de anime Tomomichi Nishimura, quien dio voz a personajes en series como Naruto Shippuden y Slam Dunk, falleció a los 79 años, informó su agencia Arts Visión.

Tras su fallecimiento deja un legado enorme en el mundo del doblaje nipón después de 50 años de carrera. Aunque no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento, sí se supo que antes de morir estaba recibiendo tratamiento médico.

¿Cuáles fueron los papeles que interpretó Tomomichi Nishimura?

Tomomichi Nishimura participó como seiyu en cientos de producciones, la mayoría series de anime y videojuegos, entre ellos destacan:

Onoki, el tercer Tsuchikage en Naruto Shippuden

Captain T-Bone en One Piece

Mitsuyoshi Anzai en Slam Dunk



¿Quién fue Tomomichi Nishimura?

Tomomichi Nishimura nació el 2 de junio de 1946 en la prefectura de Chiba, Japón y prestó su voz a más de 200 personajes. Además participó en producciones de Studio Ghibli en Kiki: Entregas a domicilio, dirigida por Hayao Miyazaki.

También participó en Ranma ½, Digimon 4, Los Caballeros del Zodiaco , One Piece, Ghost in the Shell, Beastars y Cyberpunk: Edgerunners, lo que lo hizo un maestro del doblaje en series de anime de acción.

