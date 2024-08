Disney desaparecerá el uso de cuentas compartidas en esta fecha

Disney es una plataforma de streaming que ofrece una amplia gama de contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más. Conoce más acerca de las nuevas implementaciones que la plataforma hará respecto al uso de cuentas compartidas y cuándo entrarían en vigor.

¿Qué pasará con las cuentas compartidas de Disney?

Disney+ implementaría cambios significativos en su política de uso de cuentas compartidas a partir de este año. Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company, anunció a través de The Verge que esta plataforma dejaría de permitir el uso compartido de contraseñas entre usuarios no residenciales; es decir, eliminará la opción de compartir cuentas fuera del hogar del titular principal, tal como lo han hecho otros servicios de streaming.

Las dos medidas principales en las cuentas compartidas de Disney serían:



Eliminación de cuentas compartidas: A partir del mes de septiembre, Disney+ comenzará a restringir el uso compartido de cuentas fuera del hogar del titular principal. Esta medida busca combatir el uso no autorizado de contraseñas y asegurar que solo los miembros de un mismo hogar accedan al servicio bajo una sola suscripción. Aumento de precios: Además de la restricción de cuentas compartidas, Disney+ implementará

Esta nueva ronda de aumentos de precios que probablemente no será bien recibida por sus suscriptores. A partir del 17 de octubre, los planes mensuales y anuales individuales de Disney+, Hulu y ESPN experimentarían un incremento en sus tarifas.

Bob Iger destacó que estas decisiones son parte de una estrategia más amplia para mejorar la rentabilidad de Disney+ y garantizar una experiencia de usuario más personalizada y segura. La compañía ha señalado que estas medidas también permitirán invertir más en la creación de contenido exclusivo y en la mejora de sus servicios.

Entre los beneficios de tener Disney+ destacan el acceso a una extensa biblioteca de entretenimiento familiar y exclusivo, así como la posibilidad de ver contenido en alta definición y en múltiples dispositivos.

