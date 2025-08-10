Xava Drago, vocalista de Coda, se despide tras terrible diagnóstico

Xava Drago, vocalista de Coda, banda musical de rock, conmovió a sus seguidores al asegurar que sus médicos ya nada pueden hacer por él, quien enfrenta una terrible enfermedad que desgraciadamente mata a miles de personas cada año, el cáncer .

Al aceptar su diagnóstico, Xava Drago decidió despedirse de sus amigos y seguidores, quienes lo han ayudado desde hace tiempo para enfentar el cáncer y que lamentablemente ha causado estragos graves en su cuerpo.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Xava Drago?

A través de una publicación en sus redes sociales, Xava Drago agradeció a todos quienes donaron para que su salud se recuparara, sin embargo sus tratamientos no han funcionado y sus doctores no pueden hacer ya nada por él.

Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles.

¿Qué se sabe del diagnóstico de cáncer de Xava Drago?

Salvador Aguilar Hurtado, mejor conocido como Xava Drago, anunció en 2024 que había sido diagnosticado con cáncer de estómago y que se sometería a quimioterapias para luchar contra la enfermedad.

En marzo de 2025, Xava Drago compartió una publicación en donde anunció que había superado al cáncer, pero en abril regresó y para tener el tratamiento adecuado solicitaba donaciones.

