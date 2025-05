Así fue el emotivo reencuentro de Christian Nodal con su hija Inti en CDMX; ¿estuvo Ángela Aguilar?

El cantante de regional mexicano Christian Nodal protagonizó un emotivo reencuentro con su hija Inti este miércoles en la Ciudad de México (CDMX), luego de meses de agenda llena y compromisos laborales que lo mantuvieron alejado de la pequeña.

El sonorense fue captado saliendo de un inmueble cargando a su pequeña en brazos y subiendo a una lujosa camioneta blanca, escoltado por un equipo de seguridad que protegió la privacidad del momento.

Este reencuentro ocurrió en medio de la visita de Cazzu, madre de Inti y expareja de Nodal, quien llegó a México el 27 de mayo junto a su hija por temas profesionales. La argentina se encuentra promoviendo su álbum Latinaje y su libro “Perreo, Una Revolución”.

¿Cómo fue el reencuentro entre Nodal e Inti?

El intérprete de Botella tras botella habría acudido al hotel donde se hospedan Inti y Cazzu, para recoger a la nena. En esta ocasión, ni la trapera ni su esposa, Ángela Aguilar, lo acompañaron; sin embargo, en el video se puede ver que el cantante estaba con otra mujer.

En las imágenes difundidas en redes sociales, Nodal se muestra afectuoso con Inti. Algunos admiradores lo identificaron y comenzaron a gritarle: "¡Christian Nodal, Nodal... una foto!”. No obstante, el artista continuó su camino acompañado de la pequeña, sin detenerse.

Desde hace varios meses, Christian ha optado por no mencionar a su hija públicamente ni compartir contenido relacionado con ella en sus redes sociales y este reencuentro no fue la excepción.

¿Por qué Christian Nodal no ve a su hija Inti?

Es bien sabido que la pequeña, que está por cumplir dos años en septiembre próximo, vive en Argentina junto a su madre. Además en 2024, el intérprete De los besos que te di, explicó las razones por las que no convive mucho con Inti.

No sé si sepan, pero yo trabajo mucho, no es como que ando de fiesta los fines de semana o lo que sea. Todos los días que tengo libres, que son dos o tres, estoy descansando literalmente para seguir de gira, seguir trabajando y pues para hacer un futuro

“Entonces, se complica esa situación y no hay como un acercamiento, no es como que la bebé venga a mí, no hay nada de eso. Créanme que es bien difícil no poder compartir con ella el tiempo que uno quisiera, vive del otro lado del mundo”, dijo.

Critican a Ángela Aguilar por lanzar su álbum mientras Cazzu visita México

El reencuentro entre Nodal e Inti coincidió con la fecha en la que la hija de Pepe Aguilar, lanzó su disco Nadie se va como llegó, el pasado 28 de mayo.

Esto fue percibido de forma negativa, ya que en redes sociales muchos comentaron que parecía intentar restarle protagonismo a la hija de su pareja.

