Segundo capítulo de The Last Of Us temporada 2: Cuánto dura el episodio y el final explicado

La temporada 2 de The Last of Us ha subido el tono de forma abrupta y desgarradora. El segundo capítulo, uno de los más comentados hasta ahora, no solo expone el punto de quiebre más doloroso de la serie, sino que también da forma al conflicto que definirá todo lo que viene .

Antes de continuar, es importante señalar que esta nota contiene spoilers sobre la serie de HBO.

En este último capítulo, estrenado ayer, la tensión se construye desde los primeros minutos, a través de las pesadillas de Abby, interpretada por Laura Bailey, y la creciente amenaza en los alrededores de Jackson.

Pero es en los últimos actos donde el guion golpea con fuerza, revelando motivaciones ocultas y dejando a los personajes —y al público— emocionalmente sacudidos. Con una narrativa sólida y decisiones valientes, el episodio más fuerte de esta segunda entrega, reveló un momento devastador para Joel, el personaje interpretado por Pedro Pascal.

¿Cuánto dura el episodio 2 de The Last of Us temporada 2?

De acuerdo con información de Time, el segundo episodio de The Last of Us 2 tiene una duración aproximada de 55 minutos, tiempo que se utiliza con precisión para desarrollar dos líneas narrativas paralelas.

Por un lado, la preparación de Abby y su grupo para ejecutar su cruel venganza; por otro, la creciente inquietud de la población en Jackson ante la amenaza de una nueva horda de infectados.

La estructura del episodio permite avanzar con tensión creciente, entre revelaciones personales, escenas de patrullaje y momentos introspectivos. La duración se siente justa: Ni acelerada ni estirada.

Cada escena tiene un propósito claro, y ese ritmo contenido hace que el impacto emocional del final sea aún más fuerte.

¿Qué pasó al final del episodio 2 de The Last of Us 2?

El cierre del capítulo deja sin aliento a todos los espectadores, tanto gamers como fans de la serie: Joel y Dina (Shannon Woodward), tras un encuentro fortuito con Abby, terminan en una cabaña donde supuestamente estarían a salvo. Pero todo era parte del plan.

Abby, quien había reconocido a Joel desde el principio, lo atrae hacia la trampa con ayuda de sus aliados. Allí se revela todo: Abby es la hija del cirujano que Joel mató en el hospital para salvar a Ellie (Bella Ramsey), y desde entonces, busca venganza.

La escena que sigue es una de las más crudas en la historia de la televisión reciente. A Joel lo inmovilizan, le disparan y finalmente lo golpean hasta matarlo frente a Ellie, que llega demasiado tarde.

La reacción de Ellie —llena de impotencia, dolor y rabia— deja claro que lo que viene será un viaje oscuro de venganza.

Más allá del drama humano, el episodio introduce nuevos niveles de peligro. En las afueras de Jackson, Abby cae en una pila de infectados congelados que despiertan y la atacan.

Este segmento, visualmente potente, muestra a los “corredores” en plena acción. También se presenta a un infectado aún más temido: el Rey Rata, una criatura monstruosa que desafía incluso los planes defensivos del asentamiento.

El enfrentamiento entre Tommy y este infectado termina con una victoria costosa, pero simbólica: el fuego lo derrota, aunque deja claro que la amenaza está evolucionando. La tensión ya no solo es humana . La infección, como la venganza, también crece en las sombras.

