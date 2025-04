Abby de The Last of Us: Quién es y por qué es tan importante en la segunda temporada de HBO

El episodio inicial de la segunda temporada de The Last of Us finalmente se transmitió en HBO, plataforma de streaming que proyectó el regreso de figuras clave como Joel y Ellie, al igual que la aparición de nuevos personajes como Abby.

Precisamente, esta última es una de las inclusiones al elenco que resulta imprescindible conocer y que desde ya acaparó la atención del público por el desarrollo que tendrá conforme avancen los episodios.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Quién es Abby, uno de los nuevos personajes de The Last of Us 2

La temporada 2 de The Last of Us se estrenó el 12 de abril. Este lanzamiento ocurrió dos años después de que se emitiera el final de la primera edición, misma que obtuvo gran recibimiento entre la audiencia y anticipó algo de lo que ocurriría en esta parte de la trama.

En ella, se incluye la llegada de Abby Anderson, un personaje indispensable para el desarrollo y que desde su aparición en la serie de HBO generó gran controversia por todo lo que conlleva su presencia.

La relevancia de este papel recae en todas las consecuencias que generará para los protagonistas, pues fungirá parcialmente como villana y se involucrará directamente con Pedro Pascal y Bella Ramsey, los protagonistas.

Abby de The Last of Us es una antigua integrante de Las Luciérnagas, un grupo que está en contra de la FEDRA, que a su vez es el clan militar que posee el control absoluto. Sin embargo, aquí es donde podría dar un giro radical la historia, ya que luego de que esta organización ayudara a Joel (Pedro Pascal) para que Ellie (Bella Ramsey) pudiera salir de la ciudad, ahora Abby Anderson se interpondrá entre sus planes tras decidir incorporarse a otro movimiento que ya no será tan amigable.

¿Qué actriz interpreta a Abby en la segunda temporada de The Last of Us?

Por otra parte, el paso de este personaje es trascendental debido a que, desde su inclusión al videojuego en el que está inspirado la serie, generó gran debate entre los admiradores debido a todas las características que moldearon su personalidad. Inicialmente, la animación de esta personalidad cobró vida gracias a Laura Bailey, quien prestó su voz para este formato digital.

Getty Images Abby de The Last of Us es interpretada por Kaitlyn Dever

En cuanto a la segunda temporada, Abby de The Last of Us es interpretada por Kaitlyn Dever, una actriz estadounidense que poco a poco ha ido ganando relevancia entre las personalidades de Hollywood. Hace apenas un par de semanas, Vinagre de manzana , el último proyecto en los que participó, desató furor, tanto por la trama que contó, como por su interpretación protagónica.

¿Pedro Pascal en la secuela de Gladiador? Esto es lo que sabemos [VIDEO] Pedro Pascal podría ser parte de la secuela de El Gladiador, la gira de Aerosmith y otras breves del espectáculo de este 2 de mayo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.