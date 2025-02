Vinagre de Manzana: La historia de la serie de Netflix basada en hechos reales

La nueva serie de Netflix, Vinagre de Manzana, se ha convertido en un fenómeno gracias a su impactante trama basada en hechos reales. La serie relata la vida de Belle Gibson, una mujer que engañó al mundo afirmando haber superado un cáncer terminal mediante terapias alternativas.

adn Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Este relato se inspira en el libro The Woman Who Fooled the World de los periodistas australianos Beau Donelly y Nick Toscano. ¿Qué hace tan fascinante la historia de esta influencer convertida en estafadora?

La verdadera historia de Vinagre de Manzana, la serie de Netflix

Vinagre de Manzana cuenta la historia de Belle Gibson, una influencer australiana, alcanzó la fama al promover su aplicación The Whole Pantry, que afirmaba que sus recetas de bienestar y terapias alternativas la habían curado de un cáncer cerebral terminal. Su creciente popularidad la llevó a escribir un libro de cocina con el mismo nombre.

Sin embargo, en 2015, periodistas investigaron sus afirmaciones y descubrieron que nunca había tenido cáncer. Además, la supuesta donación de beneficios a organizaciones benéficas era falsa. Como resultado, Gibson fue multada con 410 mil dólares australianos por conducta engañosa.

La serie de Netflix ofrece un vistazo a cómo Gibson construyó su imperio sobre una mentira, explorando también sus relaciones personales y su lucha interna mientras mantenía su fraude.

A su vez, en la serie aparece el personaje de Milla Blake, interpretado por Alycia Debnam-Carey, quien es una joven que también promueve terapias alternativas para tratar su cáncer. Aunque Milla es un personaje ficticio, su historia está inspirada en la vida de Jessica Ainscough, una editora de revistas australiana diagnosticada con sarcoma epitelioide a los 22 años.

Ainscough rechazó tratamientos convencionales y optó por terapias alternativas , documentando su viaje en su blog “The Wellness Warrior”. Desafortunadamente, falleció en 2015 a los 29 años.

¿Qué le ocurrió a Belle Gibson, la protagonista de Vinagre de Manzana?

Tras el escándalo, Gibson desapareció del ojo público. De acuerdo con Glamour UK, en los últimos años, ha sido protagonista de múltiples batallas legales relacionadas con su fraude, incluyendo la imposibilidad de pagar la multa que le fue impuesta.

No obstante, en un giro inesperado, Gibson se ha reinsertado en una nueva comunidad, cambiando su nombre y comenzando una nueva vida bajo la identidad de “Sabontu”, como parte de la comunidad etíope oromo de Melbourne.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.