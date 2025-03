La película de Saw 11 habría sido cancelada por este motivo

Las películas de Saw se han convertido en un clásico del cine de terror. Desde su primera entrega en el 2004 consiguió miles de fanáticos y la saga parecía seguir por un buen rato, sin embargo, la entrega 11 habría sido cancelada de acuerdo con los reportes del portal Bloody-Disgusting.

La película de Saw X (10) salió en septiembre del 2023 y la XI (11) estaba programada para septiembre de 2025. Los amantes del terror estaban listos para seguir con la saga, pero un cambio de planes podría arruinarlo a unos cuantos meses de su estreno.

¿Por qué cancelaron Saw 11?

La fecha oficial para el lanzamiento de Saw 11 es el 26 de septiembre de 2025, sin embargo, el portal mencionado refiere que la producción fue cancelada y el proyecto estaría “totalmente muerto”.

Señalan que en enero de 2024 los productores de la película se pelearon y esto les impidió avanzar con la historia, hasta el punto en que les fue imposible seguir trabajando.

Por su parte, la productora Lionsgate no habría podido resolver la situación en el set y darían por terminada la saga, a menos que otra industria se sume al proyecto, sin embargo, ya no sería una secuela de la saga, sino un posible reboot.

Guionista de Saw 11 confirma que la película está “estancada”

Patrick Melton, uno de los guionistas de la película, declaró en una entrevista para The Hollywood Reporter que sí existen problemas internos y que esto podría retrasarla o incluso estancarla por completo.

“No hemos escuchado algo desde mayo (2024). Está estancado a nivel gerencial (...) Puede que Saw XI se haga o no, pero tenemos una historia muy oportuna, y espero que se haga precisamente por eso (...) La razón por la que se ha retrasado es simplemente que hay disputas entre los productores y Lionsgate. Simplemente no logran ponerse de acuerdo”, declaró.

