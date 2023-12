Saw XI: Confirman la fecha de estreno de la saga de terror

¿Estás preparado para jugar? Lionsgate anunció sorpresivamente la producción de Saw XI, la undécima entrega de la exitosa franquicia que comenzó en 2004. La productora dio detalles sobre el estreno de la película y otros detalles a través de sus redes sociales.

Lo primero que hay que decir es que Saw XI llegará a los cines más pronto de lo que se esperaba, dentro de nueve meses exactamente. La fecha de estreno prevista es el 27 de septiembre de 2024, según lo reveló una publicación de Instagram de la cuenta oficial de la saga. En la imagen se puede ver el número romano XI sobre un fondo oscuro y siniestro, típico de las películas de Saw. La leyenda que acompaña la foto es simple pero contundente: “El juego continúa”.

La rapidez en el lanzamiento de Saw XI puede sorprender a algunos, ya que la última película de la franquicia, Saw X, se estrenó hace poco más de dos meses, el 29 de septiembre de 2023. Sin embargo, no es la primera vez que Saw nos sorprende con una secuela tan rápida.

Después del éxito de la primera película, Saw II se produjo en poco tiempo y se estrenó solo un año después de la original. Lo mismo ocurrió con las siguientes entregas, que se fueron sucediendo cada año hasta Saw 3D, la séptima película, que se demoró un día más que las anteriores. Después hubo un parón de siete años hasta el estreno de Jigsaw en 2017, que supuso un renacimiento de la saga.

¿Qué se puede esperar de Saw XI? Historia, elenco y más

Lamentablemente, Lionsgate no reveló más detalles sobre el argumento o el reparto de la película. Lo único que sabemos es que Saw X terminó con un final abierto que terminaría rumbo a una continuación. En esa película, vimos el regreso de Tobin Bell como John Kramer, el asesino en serie conocido como Jigsaw, que crea elaborados juegos para poner a prueba a sus víctimas. También vimos a Shawnee Smith como Amanda Young, la aprendiz de Jigsaw que se convirtió en su sucesora. La película fue dirigida por Kevin Greutert, que había trabajado como editor en las primeras cinco películas y como director en las dos siguientes.

De acuerdo con Variety , tampoco se sabe si veremos a los mismos actores o habrá nuevos protagonistas, pero se espera que pronto se revelen más detalles sobre esta esperada película. Lo que sí podemos asegurar es que Saw XI nos traerá más terror, más sangre y más suspense que nunca.

