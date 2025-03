Kim Soo-hyun: Dramas, series, películas y todo sobre el actor coreano envuelto en reciente polémica

Kim Soo-hyun, uno de los actores surcoreanos más reconocidos a nivel internacional, continúa consolidando su carrera con proyectos de gran impacto en la industria del entretenimiento . Desde su debut en televisión en 2007 hasta su papel protagónico en Queen of Tears (2024), el actor ha demostrado una versatilidad que lo ha convertido en una de las figuras más influyentes de los k dramas.

En los últimos días, se vio envuelto en una polémica debido a acusaciones relacionadas con la fallecida actriz Kim Sae-ron. Recientemente, un canal de YouTube afirmó que ambos mantuvieron una relación sentimental durante seis años, que habría comenzado cuando Kim Sae-ron tenía 15 años y Kim Soo-hyun 27. Sin embargo, su agencia, Gold Medalist, ha negado rotundamente estas acusaciones y ha anunciado acciones legales contra quienes difundan información falsa.

adn Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Nacido el 16 de febrero de 1988 en Seúl, el joven ha acumulado una gran base de seguidores, convirtiéndose en un icono global de la cultura de su país. Su patrimonio neto actual se estima en 117 millones de dólares, consolidándose como uno de los actores más ricos de la nación asiática.

Los k dramas que convirtieron a Kim Soo-hyun en una estrella

El camino hacia la fama de Kim Soo-hyun comenzó en 2007 con su debut en el drama Kimchi Cheese Smile, pero su gran oportunidad llegó en 2008 con Jungle Fish, una serie sobre los problemas del sistema educativo de Corea del Sur.

Sin embargo, fue en 2011 cuando alcanzó la fama internacional con Dream High, una serie en la que interpretó a Song Sam Dong, un joven de campo con un talento musical excepcional.

El verdadero gran avance del artista llegó en 2012 con el éxito rotundo de Moon Embracing the Sun, donde interpretó al rey Lee Hwon, un papel que le valió el reconocimiento masivo tanto en Corea como en el resto del mundo.

Su actuación en My Love from the Star (2013), en la que interpretó a Do Min-joon, un extraterrestre que ha vivido en la Tierra durante siglos, consolidó su estatus como una superestrella global, según información del portal FilmAffinity.

Películas destacadas de Kim Soo-hyun

Kim Soo-hyun no solo ha brillado en los k dramas y la televisión, sino también en el cine. Su carrera cinematográfica comenzó con la película The Thieves (2012), una exitosa cinta de acción que lo introdujo al mundo del cine coreano.

En 2013, protagonizó Secretly, Greatly, un thriller de espías que se convirtió en un éxito de taquilla y le permitió mostrar su versatilidad como actor. A lo largo de los años, el actor ha continuado demostrando su habilidad para interpretar una amplia gama de personajes, tanto en los k-dramas como en películas.

Además de su éxito como actor, Kim Soo-hyun ha sido un influyente embajador de marcas globales. Ha representado a gigantes como Samsung, Louis Vuitton, y The Face Shop, consolidando su estatus como un ícono de estilo.

Su presencia en las portadas de revistas prestigiosas como Vogue y Esquire también refleja su enorme impacto en la cultura de la moda. Su influencia trasciende la actuación, siendo una figura clave en la industria del entretenimiento y el marketing de lujo .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.