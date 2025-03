Agencia del actor surcoreano Kim Soo-hyun reacciona a polémico noviazgo con la fallecida actriz Kim Sae Ron

La agencia del actor surcoreano Kim Soo-hyun, Gold Medalist, ha reaccionado a las acusaciones difundidas por el canal de YouTube “Garo-SEO Research Institute” (Gaseyeon) sobre su supuesto noviazgo con la actriz Kim Sae Ron.

Los rumores que circularon indican que la relación habría comenzado en 2015, cuando el joven tenía solo 15 años y la artista 27, fueron categóricamente desmentidas por la empresa, que calificó los dichos como “mentiras claras”.

Además, Gold Medalist advirtió sobre la posibilidad de emprender acciones legales contra los responsables de las difamaciones.

¿Qué dijo la agencia de Kim Soo Hyun?

Este 10 de marzo, Gold Medalist emitió un comunicado en el que refutaba las afirmaciones de Gaseyeon sobre la relación entre Kim Soo Hyun y Kim Sae Ron. Según el canal de YouTube, los actores habrían mantenido un noviazgo durante seis años, una historia que supuestamente comenzó cuando el joven era menor de edad.

Cabe destacar que Gaseyeon es conocido en Corea del Sur por difundir rumores y controversias sobre celebridades y figuras públicas. Ha ganado notoriedad por sus contenidos polémicos y acusaciones sin pruebas verificadas, lo que ha llevado a enfrentamientos con varias firmas de entretenimiento y personalidades del país.

En este caso, la controversia se reavivó cuando Kim Sae Ron publicó, y luego eliminó rápidamente, una selfie con Kim Soo Hyun en su cuenta de Instagram en marzo de 2024. Ante esto, la agencia del actor negó rotundamente las acusaciones y aseguró que estas eran completamente falsas.

Además de las especulaciones sobre el supuesto noviazgo , las acusaciones también incluían supuestas malas prácticas por parte de la agencia en el manejo del incidente de conducción en estado de ebriedad del actor en 2022.

Gold Medalist desmintió estas aseveraciones, calificándolas de “falsedades” y reafirmó que tomarían las medidas legales más estrictas para defenderse de tales acusaciones. También, expresó su condena ante la difusión de información sin verificar y destacó que los rumores se basaban en malentendidos e invenciones.

En tanto, la agencia también expresó sus condolencias por el trágico fallecimiento de Kim Sae Ron, quien fue encontrada sin vida el 16 de febrero de 2025 a la edad de 25 años. Lamentó profundamente la pérdida de la joven actriz, quien había trabajado anteriormente con ellos.

Sin embargo, también hizo un llamado a la responsabilidad de los medios y del público en general para que cesara la difusión de versiones no confirmadas, las cuales solo contribuyen al “cyberbullying” y agravan el sufrimiento de aquellos involucrados.

En su comunicado , Gold Medalist solicitó que las mentiras y acusaciones infundadas sobre Kim Soo Hyun y Kim Sae Ron no se siguieran reproduciendo, subrayando la importancia de desmentirlas para preservar la dignidad de todas las personas involucradas.

¿Quiénes son Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron?

Kim Soo-hyun es un actor surcoreano reconocido por sus papeles en exitosos dramas como My Love from the Star, Moon Embracing the Sun y It’s Okay to Not Be Okay.

Por su parte, Kim Sae-ron es una actriz surcoreana que ganó popularidad desde niña con películas como The Man from Nowhere y dramas como Hi! School - Love On. Sin embargo, en los últimos años ha estado envuelta en controversias, incluyendo problemas legales.

