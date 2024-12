¡Sydney Sweeney y Michele Morrone juntos en The Housemaid! ¿Qué está pasando aquí?

¡Agárrense, porque el salseo está que arde! La talentosa Sydney Sweeney y el galán italiano Michele Morrone, conocido por sus escenas subidas de tono en 365 días, se unirán en el próximo thriller psicológico de Lionsgate, The Housemaid, dirigido por Paul Feig, quien estuvo al frente del filme “A simple favor”. Pero eso no es todo, porque la guapísima Amanda Seyfried también estará en esta explosiva combinación.

¿De qué va la trama en The Housemaid?

En este thriller, Sydney Sweeney se lleva los reflectores como “Millie”, una joven que intenta salir adelante y termina trabajando como empleada doméstica para una pareja rica y aparentemente perfecta: Nina, interpretada por Amanda Seyfried; y Andrew, por Brandon Sklenar.

Todo parece un sueño hecho realidad hasta que Millie descubre que los secretos de esta familia son más oscuros y peligrosos que los que ella misma guarda.

Instagram Ambos subieron un video a redes sociales leyendo el libro que le dio origen a la película de terror psicológico.

Mientras tanto, Michele Morrone, que ganó fama mundial interpretando a Massimo en 365 días -sí, ese mafioso que secuestra y seduce-, está listo para subirle la temperatura a la película. Aunque su papel en The Housemaid aún es un misterio, con su historial, sabemos que no pasará desapercibido.

Sydney Sweeney, la reina del momento

Con un currículum, que incluye series como Euphoria y The White Lotus, Sydney Sweeney no para de sumar éxitos. Ahora no sólo protagoniza la película, sino que también será productora ejecutiva, demostrando que es mucho más que una cara bonita.

Michele Morrone: del erotismo al thriller

Michele Morrone está en racha, tras convertirse en una fantasía viviente para millones con 365 días, ahora busca demostrar que es más que un cuerpo. Además de The Housemaid, lo veremos próximamente en proyectos como Bunny-Man junto a Bella Thorne y una cinta biográfica sobre Maserati con Anthony Hopkins.

¿Qué esperar de The Housemaid?

Con este elenco lleno de talento y sex appeal, y bajo la dirección de Paul Feig, The Housemaid promete ser un thriller cargado de suspenso, drama y, probablemente, momentos picantes. ¿Será esta la película que consolide a Michele Morrone como algo más que un ícono sexy? ¿Y Sydney Sweeney seguirá arrasando? Solo el tiempo lo dirá. ¡Lo que es seguro es que este estreno será un bombazo!

