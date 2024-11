Murió el actor de dramas Song Jae Rim: Su última publicación en Instagram que causó alarma

El actor surcoreano Song Jae Rim fue hallado sin vida este 12 de noviembre de 2024 en su departamento en el distrito de Seongdong, Seúl. A los 39 años, Song era reconocido en la industria del entretenimiento en Corea del Sur por su trayectoria en series de K-drama.

¿Qué se sabe de la muerte de Song Jae Rim?

La policía de Seúl confirmó el deceso de Song Jae Rim. En el lugar, se encontró una carta de dos páginas, aunque los detalles de su contenido no se han revelado.

A pesar de la incertidumbre sobre la causa exacta de su muerte, las autoridades han afirmado que no hay indicios de un crimen, según informó el medio The Economic Times.

Su funeral se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2024 en una funeraria de Yeouido, Seúl, donde amigos, familiares y seguidores rendirán homenaje al artista.

La última publicación de Song Jae Rim en redes sociales

La última publicación en Instagram de Song Jae Rim ha despertado preocupación. El actor había modificado el nombre de su cuenta a “Starting Along Journey” y había restringido los comentarios, lo que generó inquietud entre sus seguidores sobre su estado mental antes de su muerte. Además, la última actualización en su cuenta fue hace casi diez meses, lo que dejó una sensación de misterio en torno a su bienestar personal.

¿Quién era Song Jae Rim?

Song Jae Rim comenzó su carrera actoral en 2009, en la película Actresses, pero fue en la televisión donde realmente ganó popularidad. Su participación en series de dramas como Secret Garden, Moon Embracing the Sun, Inspiring Generation, y Goodbye Mr. Black lo consolidaron como uno de los actores surcoreanos más destacados de su generación. Más recientemente, participó en la serie Queen Woo, que se emitió entre agosto y septiembre de 2024.

El actor también fue conocido por su participación en el popular programa de variedades We Got Married en 2014, donde formó una pareja ficticia con la actriz Kim So Eun, lo que aumentó aún más su popularidad entre los fanáticos internacionales.

En los meses previos a su muerte, el actor estuvo promoviendo sus últimos proyectos, como los dramas My Military Valentine y Queen Woo. Su última aparición pública fue en agosto de 2024, en el programa Good Morning FM de MBC FM4U, donde compartió algunas bromas y habló sobre sus aspiraciones futuras, como convertirse en experto en fragancias y técnico en procesamiento de carnes.

