Y el que no lo baile, y el que no lo baile... Este es el origen de “El Mono de Alambre”, la tradicional y pícara canción mexicana

“El que no lo baile, el que no lo baile... Que chingu* a su madre”. Es imposible no reír con esta canción que es perfecta para las fiestas mexicanas y que cada vez que los mariachis la tocan, las bromas y los insultos nunca faltan. “ El mono de alambre ”, una canción de la que hoy te contamos su historia.

“El mono de alambre” es una pieza muy popular dentro del género de música norteña y ha trascendido generaciones. Es imposible no haberla escuchado en alguna fiesta y es que su ritmo alegre y humorístico la han convertido en un éxito que simplemente no pasa de moda.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuál es el origen de “El Mono de Alambre”?

A diferencia de las canciones de hoy, no tenemos un registro del origen exacto de “El mono de alambre”. En esta ocasión, se trata de una canción que se ha transmitido de generación en generación y que la cultura mexicana se ha encargado de que prevalezca.

Es una canción que puede ser considerada de dominio público, ya que cada grupo de mariachis o de banda que la toca, le hace sus respectivas modificaciones dependiendo de la situación.

¿Quién canta “El Mono de Alambre”?

Algunas personas le atribuyen la canción de “El mono de alambre” a al cantante y compositor mexicano Julián Garza Arredondo, mejor conocido como “El Viejo Paulino”. Uno de los grandes en la música norteña y que cuenta con diferentes éxitos en su trayectoria.

Julián Garza nació el 19 de agosto de 1935 y falleció el 16 de julio del 2013. Aunque no existe un registro oficial, hay medios que le atribuyen la canción de “El mono de alambre”.

Hoy en día cualquiera puede cantar esta canción. Literalmente, los mariachis o la banda pueden comenzarla y si alguien en la fiesta quiere, puede participar con una estrofa que se rematará con un “que chingu* a su madre”.

Letra de “El Mono de Alambre”

Buenos días, señores

¿Cómo están ustedes?

Chinguen a su madre

Hombres y mujeres

Vamos a bailar, vamos a bailar

El Mono de Alambre

El que no lo baile, el que no lo baile

Que chingue a su madre

Quiero que me inviten

Un trago de vino

Que chingue a su madre

El Viejo Paulino

Vamos a bailar, vamos a bailar

El Mono de Alambre

El que no lo baile, el que no lo baile

Que chingue a su madre

Chinguen a su madre

Los que están tomando

Chinguen a la suya

Los que andan bailando

Vamos a bailar, vamos a bailar

El Mono de Alambre

El que no lo baile, el que no lo baile

Que chingue a su madre

Pinches cantineros

Ya no hay quién les ladre

Y los empresarios

Chinguen a su madre

Vamos a bailar, vamos a bailar

El Mono de Alambre

El que no lo baile, el que no lo baile

Que chingue a su madre

Ya me voy, señores

Se acabó este baile

Váyanse a su casa

A chingar su madre

Vamos a bailar, vamos a bailar

El Mono de Alambre

El que no lo baile, el que no lo baile

Que chingue a su madre

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.