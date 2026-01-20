Cuatro líneas del Metro con aglomeraciones y retrasos de 10 minutos; Metrobús con alta fluencia

Todas las mañanas miles de usuarios utilizan el Metro y Metrobús CDMX y es muy común que haya aglomeraciones y retrasos durante la mañana y en adn Noticias te decimos como va el avance hoy martes 20 de enero.

¿Cómo va el avance en el Metro CDMX hoy?

Mediante redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que hay alta afluencia en las líneas 8, 9, A y B por lo que los usuarios están tardando en abordar los trenes.

También se reportan retrasos en la línea 8 con dirección a Garibaldi y en la línea 9, el anden de Pantitlán esta lleno con dirección a Tacubaya. Los trenes están tardando en arribar hasta 10 minutos.

Además, en la línea 2 hay alta afluencia y los trenes se quedan detenidos en las estaciones, la estación Bellas Artes está saturada.

Se registra afluencia alta en las Líneas 8, 9, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Retrasos y cierres en el Metrobús

Por otro lado, el Metrobús informó que por obras de mantenimiento, a partir de ahora y hasta el 28 de enero de las 23:00 horas al cierre no habrá servicio en la estación CCH de la línea 2.

Además, usuarios reportaron que hay aglomeraciones en la línea 1 y en la estación Tepalcates de la línea 2 con dirección a Colonia del Valle y El Caminero. Se recomienda a los usuarios tomar previsiones para que lleguen a tiempo a sus destinos.

Horario del Metro y Metrobús CDMX

Ambos transportes ofrecen servicio todos los días, el Metrobús tiene un horario de lunes a sábado de las 04:30 a las 00:00 horas y domingos y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas.

Por otro lado el Metro esta abierto de lunes a viernes de las 05:00 a las 00:00 horas; sábados de las 06:00 a las 00:00 horas y domingos y días festivos de las 07:00 a las 00:00 horas.

