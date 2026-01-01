Se registra fuerte choque en Lindavista; auto termina impactado contra un árbol

El 2026 comenzó de manera desafortunada para dos conductores que se impactaron en u choque en el cruce de Avenida Lindavista y la calle Latacunga, en la colonia Lindavista de la alcaldía Gustavo A. Madero. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.

El incidente ocurrió entre la 1 y las 2 de la tarde, durante un momento que era de total tranquilidad, con poca afluencia de gente, considerando que la mayoría de las personas se encontraba descansando después de las celebraciones de año nuevo.

¿Cómo fue el choque en Lindavista el 1ro de enero?

La escena resultó bastante dramática. Un auto compacto color gris impactó contra una camioneta negra justo en el cruce, lo que provocó que la conductora de la camioneta (una mujer de aproximadamente 35 años de edad) perdiera el control del vehículo y terminara impactada directamente contra un árbol que estaba en la banqueta.

A pesar de lo aparatoso del golpe en el que los dos vehículos salieron en direcciones diferentes, ninguno de los conductores resultó con heridas de gravedad; sin embargo, al lugar llegaron paramédicos como medida de prevención para revisar a los conductores.

También arribaron elementos de la policía capitalina y protección civil, quienes tuvieron que realizar maniobras para retirar los vehículos, principalmente la camioneta negra, que resultó ser la más dañada después del impacto.

⚠️ Susto en la GAM



Un choque entre dos vehículos en Av. Lindavista y Latacunga terminó con una camioneta contra un árbol. A pesar de lo aparatoso del accidente, no hubo heridos, solo daños materiales



Con información de @JesusSaviola pic.twitter.com/gByOYth89l — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 1, 2026

