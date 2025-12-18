Cuida tu aguinaldo de las multas de tránsito: Así aplica el Hoy No Circula el jueves 18 de diciembre de 2025 en CDMX y Edomex

Los habitantes del Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX) diariamente deben respetar el programa Hoy No Circula que tiene como finalidad ayudar a disminuir las emisiones contaminantes, así como coordinar los días en que determinados autos y placas no tienen permitido utilizar el vehículo.

En adn Noticias te decimos las restricciones vehiculares que aplican para este jueves 18 de diciembre de 2025.

¿Qué autos no circulan hoy 18 de diciembre de 2024?

Este jueves 18 de diciembre de 2025 se verán afectados los autos que cuenten con engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y holograma 1 y 2.

Los horarios de circulación vial para este 18 de diciembre del 2025, comienzan a las 5:00 de la mañana y finalizan a las 22:00 horas.

Recuerda que el Hoy No Circula es aplicable en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex.

¿Qué autos circulan hoy jueves?

¡Que no se te pase! Todos los autos eléctricos e híbridos, así como los vehículos con holograma cero y doble cero pueden circular todos los días y están exentos de los lineamientos del programa.

Otros casos que pueden circular por las calles son:



Los de emergencia

Los que utilizan tecnologías sustentables

Los de transporte escolar

Los de servicios funerarios

Los de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad

¿Cuándo hay ‘Doble Hoy No Circula’?

Es importante tener en cuenta que la activación del Doble Hoy No Circula se decide en función de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas.

Las autoridades emiten comunicados oficiales para informar a la población sobre la implementación de esta medida excepcional y brindar orientación sobre las restricciones específicas que se aplicarán durante estos periodos críticos de contaminación

Para hoy no hay Doble Hoy No Circula.

