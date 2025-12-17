Trabajo en CDMX con prestaciones de ley en 2026; solicitan operadores de Trolebús y estos son los requisitos

La Ciudad de México (CDMX), a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), abrió una nueva convocatoria de empleo para operadores y operadoras de Trolebús, ofreciendo atractivos beneficios laborales y condiciones superiores a lo que marca la Ley Federal del Trabajo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos para el empleo en CDMX como operador de Trolebús

Los interesados deben presentar constancia de al menos 3 años de experiencia en manejo de vehículos grandes, licencia tipo "C" vigente, identificación oficial, acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente, RFC, CURP, NSS y 3 fotos tamaño infantil, entre otros documentos originales y copias.

La postulación se realiza en Municipio Libre 402, San Andrés Tetepilco, Iztapalapa, de 9:00 a 18:00 horas, o llamando al 55 5539 2800 ext. 201.

⚡🚍 @STECDMX te invita a integrarte a su equipo. 📲 ¡Postúlate! pic.twitter.com/0PSUtFr25g — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) December 14, 2025

Sueldo y prestaciones

El salario base mensual inicia en $8,614 pesos, más fondo de ahorro, vales de despensa, vales de fin de año, bono de productividad, aumento salarial, seguridad social, vacaciones superiores a las de ley, seguro de vida y jornada de cinco días a la semana. Esta oferta, anunciada por Semovi en X, destaca por su aguinaldo de 60 días, atrayendo a buscadores de empleo en la capital.

Esta es una oportunidad laboral imperdible para quienes buscan empleo formal con prestaciones competitivas, así podrás comenzar 2026 con un buen trabajo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.