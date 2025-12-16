Semovi revela avenidas en las que se registran más choques y accidentes en la CDMX

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer su reporte trimestral sobre los accidentes de transito en la capital, revelando las avenidas en las que ocurre el mayor número de choques e incidentes viales.

En el tercer trimestre de 2025, la Semovi indicó que ingresaron al C5 un total de 18 mil 878 reportes por incidentes viales y aunque representa una disminución de 1.7% respecto al mismo periodo de 2024, los accidentes se concentran en pequeñas regiones de la CDMX.

La Semovi publica estos reportes para informar sobre la situación en que se encuentra la capital en relación con tales incidentes, para entender sus características y planear estrategias de seguridad vial con base en evidencia.

¿Cuáles son las avenidas con más accidentes viales?

En el reporte de la Semovi también se incluye la información obtenida en los nueve meses del año, es decir tres trimestres, de enero a septiembre; de esas cifras se comprende que las avenidas más peligrosas y en las que hay más reportes de siniestros son:

Fray Servando Teresa de Mier y Blvd. Puerto Aéreo (31)

Av. Oceanía y Circuito Interior (27)

Circuito Interior Melchor Ocampo y Parque Vía (23)

Eje 8 Sur y Av. de las Torres (20)

Calz. Taxqueña y Calz. de Tlalpan (19)

Viaducto Pdte. Miguel Alemán Valdés y Av. Cuauhtémoc (18)

Fray Servando Teresa de Mier y Av. Congreso de la Unión (17)

Av. Noé y F.C. Hidalgo (17)

Av. Revolución y Av. San Antonio (17)

Anillo Periférico y Av. San Antonio (16)

Anillo Periférico y Barranca del Muerto (16)

Av. Guelatao y Av. Luis Méndez (16)



En cada una de las intersecciones está el registro de los casos ocurridos.

De julio a septiembre de 2025, 30% (29 de 98) de los hechos de tránsito fatales ocurrieron en vías de acceso controlado y 24% (24 de 98) en ejes viales.

