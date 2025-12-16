Gobierno de CDMX ajusta operación de trámites de verificación; horarios OFICIALES en diciembre y enero

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México (CDMX) informó que, con motivo del cierre de año y el inicio de 2026, se suspenderán temporalmente los servicios en los módulos de atención ciudadana y en la Oficialía de Partes de Verificación Vehicular en fechas específicas de diciembre y enero.

La medida busca dar certeza administrativa durante el periodo vacacional oficial, así como tranquilidad a los usuarios para realizar los trámites correspondientes.

Días en los que permanecerán cerrados los centros de verificación

De acuerdo con la dependencia capitalina, no habrá atención los días 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero de 2026.

Esta suspensión aplica únicamente para trámites administrativos presenciales, por lo que la Sedema llamó a la ciudadanía a tomar previsiones.

¿Por qué se suspenden los servicios?

La decisión se basa en el Acuerdo por el que se suspenden los términos inherentes a los Procedimientos Administrativos ante las Dependencias de la Administración Pública de la CDMX , publicado en la Gaceta Oficial el 31 de enero de 2025.

Además, la Sedema recordó que esta disposición también se respalda en el artículo 74, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo y en el Reglamento de la Ley Ambiental local en materia de verificación vehicular.

Horarios OFICIALES de los Centros de Verificación Vehicular en CDMX

Aunque los módulos de atención estarán cerrados en las fechas señaladas, la Dirección General de Calidad del Aire (DGCA) precisó que los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares sí operarán de lunes a sábado, en su horario habitual de 08:00 a 20:00 horas, durante la mayor parte de diciembre.

No obstante, hay excepciones importantes:



24 y 31 de diciembre : los centros cerrarán a las 15:00 horas

: los centros cerrarán a las 15:00 horas 25 de diciembre y de l 1 al 3 de enero de 2026 : no habrá servicio en los centros de verificación

y de : no habrá servicio en los centros de verificación Reinicio de actividades: el servicio se normalizará a partir del 5 de enero de 2026

Recomendaciones para automovilistas

La Sedema exhortó a las personas propietarias o poseedoras legales de vehículos con placas de la Ciudad de México a programar con anticipación sus trámites de verificación para evitar multas o contratiempos al inicio del próximo año.

También recordó que los módulos de atención administrativa retomarán actividades el 2 de enero de 2026, mientras que los centros de verificación lo harán el día 5.

Finalmente, la dependencia recomendó consultar únicamente los canales oficiales y la Gaceta Oficial de la CDMX para confirmar horarios, actualizaciones o cambios de última hora, especialmente durante la temporada decembrina, cuando la movilidad y la demanda de trámites suele incrementarse.

