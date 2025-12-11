Lista de multas de tránsito actualizada en la CDMX según el nuevo reglamento de tránsito

Si es que ya te acostumbraste a no usar el cinturón de seguridad o a apartar lugares en la calle prepárate para las nuevas multas de tránsito , las cuales no te saldrán nada baratas en la Ciudad de México (CDMX).

Las reformas al Reglamento de Tránsito publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México ya hicieron una modificación a los precios de las multas para mejorar la seguridad y responsabilidad tanto de los peatones como de los conductores

Multa por apartar lugares para estacionarse en la calle

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo quedarían las multas de tránsito?

Estacionarse en doble fila: 3 mil 440 pesos

Apartar lugar con objetos: 2 mil 389 pesos

Estacionarse sobre la banqueta: 3 mil 440 pesos

Obstruir una cochera: Mil 136 pesos

Estacionarse u obstruir lugares de discapacitados: 3 mil 440 pesos

Estacionarse u obstruir líneas amarillas: 715 pesos

Iluminación y Seguridad

Estas nuevas medidas también buscan que los conductores tengan en excelentes condiciones sus vehículos, por ejemplo circular sin luces después de las 19:00 horas podría provocar una multa de 2 mil 799 pesos. Quienes tengan fundidos sus faros deberán reemplazarlos lo más pronto posible.

En caso de que tus ventanas estén polarizadas te podría llevar a tener que pagar 2 mil 048 pesos como multa, mientras que no usar cinturón te obligará a pagar 3 mil 414 pesos, no importa si el piloto o el copiloto y si no tienes luces traseras desembolsarás 4 mil 779 pesos.

¿Cuál es la multa por no ceder el paso?

Si tampoco sueles dar el paso de peatones o permites que un menor de edad se siente en un asiento delantero tendrás que pagar 3 mil 072 pesos y 2 mil 048 pesos, respectivamente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

