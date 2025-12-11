Instalan ponchallantas en Viaducto Bicentenario y Autopista Urbana Norte

Aleatica inició la colocación de ponchallantas en el Viaducto Elevado Bicentenario y la Autopista Urbana Norte. La medida responde al aumento de 150% en la evasión del peaje durante los primeros seis meses de 2025. Los dispositivos ya operan en accesos estratégicos del Edomex y CDMX.

La empresa busca recuperar el cobro completo en ambas vías de cuota, ya que más de 195 mil vehículos las utilizan cada día. El uso orgánico de ponchallantas en Viaducto Bicentenario forma parte de un programa integral de control y automatización.

Primeras zonas con ponchallantas

Los sistemas se habilitaron en los enlaces:



Campo Deportivo Israelita de la Autopista Urbana Norte

Gustavo Baz oriente del Viaducto Elevado Bicentenario

Ambos puntos registran los mayores intentos de evasión. La instalación seguirá de forma progresiva hasta abarcar todos los accesos. Aleatica anticipa una baja notable en fugas de pago, similar a otras autopistas donde la reducción llega a 99%.

¿Cómo operan los sistemas antievasión?

Los ponchallantas se activan cuando el TAG no tiene saldo o no se lee correctamente. La pluma baja y, si el vehículo intenta avanzar, los picos perforan las llantas.

Si el TAG funciona y está bien colocado, los picos se desactivan y el conductor avanza sin interrupciones. La operación se coordina con autoridades de tránsito para garantizar cumplimiento.

TAG: ¿Qué es y por qué es clave?

El TAG es un dispositivo electrónico que registra el pago automático del peaje. Funciona con tecnología de lectura rápida ubicada en cada acceso.

Para evitar fallas, los operadores recomiendan mantener saldo suficiente y colocarlo en la parte superior central del parabrisas. Su uso correcto agiliza el flujo y evita multas o daños.

Experiencia en otras autopistas

Carreteras de cuota en distintos estados emplean ponchallantas con resultados favorables. La reducción de la evasión permite mantener la infraestructura sin elevar tarifas.

Los operadores destacan que estos sistemas mejoran la seguridad operativa y generan ingresos estables para conservación.

Impacto para automovilistas

Los usuarios enfrentarán controles más estrictos en accesos, pero también un tránsito más ordenado. Las medidas buscan garantizar que todos paguen lo correspondiente.

Aleatica afirma que la modernización tecnológica dará mayor certidumbre a largo plazo y evitará deterioro por falta de recursos.

