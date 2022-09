TikTok es el buscador preferido de la Generación Z

Google es el buscador más popular y el más utilizado ¿o no para todos? Se dio a conocer que ya cuenta con un nuevo competidor, pero no, no se trata de Yahoo! o Bing, sino de TikTok; te contamos.

Google y TikTok

La Generación Z, la cual está formada por los jóvenes que nacieron después de 1995, prefiere utilizar TikTok que Google para realizar búsquedas, ya que, de acuerdo con lo informado, brinda mejores resultados porque están más personalizados.

TikTok, la aplicación de videos cortos tiene cada vez mayor popularidad y ya es para los jóvenes la principal opción para realizar alguna búsqueda, desplazando a Google.

De acuerdo con un artículo del New York Times, aumenta la cantidad de jóvenes que usan el algoritmo de TikTok para encontrar información, que además se adapta a sus gustos.

Ante esta situación, se ha dado a conocer que al menos un ejecutivo de Google ha comentado públicamente las capacidades que tiene la plataforma TikTok para realizar esa tarea de búsqueda, se trata de Prabhakar Raghavan, vicepresidente senior de Google, quien en una conferencia tecnológica que tuvo lugar el pasado julio, expresó que en sus estudios alrededor del 40% de los jóvenes, cuando buscan un lugar para comer, no van a Google Maps o a la búsqueda, sino que van a TikTok o Instagram.

Dado Ruvic/REUTERS A través de una encuesta que realizó Google se sabe que alrededor del 40% de los usuarios adolescentes prefiere realizar búsquedas a través de TikTok o Instagram en lugar de hacerlas a través de Google Maps o del buscador de Google.



¿Qué busca la generación Z en TikTok?

Los usuarios de TikTok buscan en esta aplicación ya que suele ser más interactivo y entretenido que escribir una consulta en Google , de esta manera, en lugar de navegar por páginas de texto, la generación Z prefiere ver videos para seleccionar el contenido que quieren y después verifican la veracidad de la recomendación con base a los comentarios publicados en el video.

Entre lo que buscan los jóvenes se encuentran recetas, nuevos bares, restaurantes, fragmentos de programas de televisión o teorías conspirativas, descubren tendencias, buscan productos y marcas, además de que usan la app para hacer preguntas acerca de cómo hacer algo y descubrir significados.

