Alcoholímetro dentro de los estadios: Multas en CDMX por el programa para detectar consumo excesivo

El pasado fin de semana dentro de la Ciudad de México (CDMX) se vivieron dos partidos de la Liga MX de alta intensidad como el Cruz Azul vs León y el América vs Pachuca, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital implementó el programa de alcoholímetro en los estadios.

Fue dentro del Estadio Olímpico Universitario que la SSC CDMX puso en marcha el programa Conduce Sin Alcohol, el cual se le aplicó aleatoriamente a cientos de aficionados que acudieron a ver el cotejo de los cuartos de final de la Liga MX.

Calor extremo en el Metro de la CDMX; recomendaciones para no sufrir [VIDEO] El Metro de la CDMX es uno de los lugares con más calor en la capital del país, por lo que se recomienda viajar con pracaución y seguir estas recomendaciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo fue el operativo de alcoholímetro en el Cruz Azul vs León?

A través de un boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que elementos de la Dirección General de Prevención del Delito, a través del equipo de Conciencia Vial del Programa Conduce Sin Alcohol, implementó el alcoholímetro dentro de los estadios capitalinos.

Dentro del Olímpico Universitario y demás zonas aledañas al inmueble al sur de la CDMX, se señaló que se aplicaron un total de 322 pruebas de alcoholímetro, así como 224 de Alcostop.

#BoletínSSC | #EstadioSeguro | #DISPOSITIVO | La #SSC implementará un dispositivo de prevención, seguridad y vialidad como parte del operativo “Estadio Seguro”, con motivo del partido de futbol entre los equipos @CruzAzul y @clubleonfc, que se llevará a cabo en el Estadio… pic.twitter.com/7BJi2IvCpp — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 11, 2025

¿Por qué hay alcoholímetro en los estadios de la CDMX?

La implementación del alcoholímetro dentro de los estadios de la CDMX, se estableció como parte de las labores de las autoridades para erradicar los accidentes vehiculares ligados con el consumo de sustancias nocivas.

Este sirve meramente como prevención para las y los capitalinos, así como para concientizar a la población sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol sin importar la hora.

Multas por no pasar el alcoholímetro en los estadios

Vale la pena mencionar que la SSC CDMX señala que no existe ningún tipo de multas en caso de no pasar el alcoholímetro en los estadios de la capital, pues al tratarse de programas preventivos no hay alguna sanción económica establecida contra los ciudadanos.

Pese a ello, se hace el llamado para que las y los ciudadanos tomen conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol al término de eventos deportivos como lo son los partidos de la Liga MX en la capital.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.