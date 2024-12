Ya puedes hacer el examen de licencia permanente en CDMX en línea y te contamos detalles

Si todavía no has sacado tu licencia de conducir permanente de la CDMX, es un buen momento para hacer el examen en línea. Ahora las personas podrán realizar la prueba desde cualquier lugar y no tendrán que trasladarse a algún módulo de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Las autoridades informaron que, desde el martes 3 de diciembre del 2024, quedó habilitado el examen en línea para obtener la licencia de conducir permanente. Aquí en adn40 te contamos todos los detalles para que puedas conseguirla.

Link para hacer examen en línea para la licencia permanente de CDMX

Todo el trámite se puede realizar a través del portal: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ una vez dentro, deberás hacer los siguientes pasos:



Iniciar sesión con cuenta de Llave CDMX

con cuenta de Llave CDMX Elegir la opción “ Nuevo Trámite ”.

”. Seleccionar: “ Nunca he tramitado una Licencia Tipo A ”.

”. Por último, seleccionar “Realiza tu evaluación en línea”.

Lo que debes saber del examen en línea de la licencia de conducir permanente de CDMX

Recuerda que debes estar listo antes de haber dado “iniciar”, ya que de inmediato comenzará a correr el tiempo de 25 minutos que tienes para realizar el examen.



El examen consta de 20 preguntas, las cuales serán aleatorias en cada uno de los intentos (existen más de 200 preguntas posibles).

las cuales serán aleatorias en cada uno de los intentos (existen más de 200 preguntas posibles). Se necesita una calificación mínima de 8.0 para pasa r el examen.

r el examen. Si repruebas la primera vez, tendrás una segunda oportunidad.

Si repruebas las dos veces, podrás hacer el intento al siguiente día.

Una vez aprobado el examen, debes realizar el pago de $1500 pesos

Después debes agendar una cita para recoger la licencia permanente de forma física.

Como dato extra, recuerda que con la AppCDMX puedes tener tu Licencia de conducir Permanente de manera digital, la cual tiene la misma validez que su versión física.

