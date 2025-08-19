Toma precauciones, se esperan Manifestaciones hoy en CDMX a la altura de Reforma, Centro Histórico y Tlalpan

Las manifestaciones hoy en CDMX traerán bloqueos y afectaciones viales en Paseo de la Reforma, Donceles, Santa María la Ribera y Periférico Sur. Se prevén marchas, rodadas y concentraciones a lo largo del día que impactarán el tráfico en la capital, por lo que autoridades piden tomar precauciones y consultar alternativas de movilidad.

¿Qué manifestaciones se esperan hoy 19 de agosto de 2025 en la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) informó que este martes se esperan al menos una marcha, 8 concentraciones, 7 rodadas ciclistas y una rodada de motociclistas en diferentes puntos de la capital.

Entre ellas destaca la movilización de la organización “Mi Valedor” en conmemoración del Día Internacional de Luchas de las Personas en Situación de Calle, que se moverá desde el Metro Doctores hasta Tlatelolco.

¿A qué hora se esperan manifestaciones hoy?

Desde las 10:00 horas habrá concentraciones en el Ángel de la Independencia y en el Congreso de la CDMX.

La principal marcha iniciará a las 14:00 horas en el Centro Histórico y se prevé concluya hacia las 18:00 horas con una jornada cultural. Por la noche, varias rodadas ciclistas afectarán vialidades en Cuauhtémoc, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo A. Madero.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

Las demandas van desde la exigencia de vivienda digna y espacios de consumo tolerado hasta la libertad de presos que acusan de estar detenidos injustamente. También habrá protestas contra el proceso electoral de jueces, así como asambleas estudiantiles en la ENAH por reducción de cursos.

Calles cerradas por las manifestaciones del 19 de agosto

Entre las calles cerradas hoy en CDMX destacan Paseo de la Reforma, Donceles y Allende, Pino Suárez, Jaime Torres Bodet en Santa María la Ribera, así como tramos de Periférico Sur y vialidades en Iztapalapa y Benito Juárez.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 19 de agosto de 2025?

Se prevén movilizaciones en Cuauhtémoc, Tlalpan, Benito Juárez, Xochimilco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Coyoacán.

Alternativas viales por marchas y bloqueos en CDMX

Las autoridades sugieren circular por avenidas como Circuito Interior, Río de la Loza, Congreso de la Unión, Eje Central y Viaducto, dependiendo de la zona afectada.

Rodadas ciclistas programadas hoy 19 de agosto de 2025

Habrá al menos 7 rodadas nocturnas, como “Rodando con dinosaurios” hacia Six Flags, “Amigos en Bici” rumbo al Lienzo Charro de la Villa y la rodada arquitectónica “Ohtlichiquxs” que pasará por Alameda Central, San Lázaro y Campo Marte.

¿Qué autos no circulan hoy?

Este martes no circulan los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rosa y placas terminación 7 y 8.

