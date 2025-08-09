Justo al corazón: Gobierno cierra las famosas Gorditas de Mixcoac por este terrible motivo

Si estabas teniendo un buen día lamentamos arruinarlo, pues recientemente el Gobierno de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), clausuró oficialmente la Taquería de los Hermanos Luna, local popularmente conocido entre los capitalinos como las Gorditas de Mixcoac.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se dio a conocer el cierre de este icónico lugar de comida, el cual se mantenía dando servicio desde los últimos 30 años muy cerca de la estación Mixcoac de la Línea 12 del Metro CDMX.

El video triste del día: Un delicioso elote cae al suelo después de una mordida [VIDEO] Una de las peores desgracias y uno de los miedos más grandes cuando uno pide un elote, que se caiga al suelo. Un triste momento que quedó grabado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Cierran las Gorditas de Mixcoac en la Benito Juárez

Fue luego de una denuncia ciudadana realizada a través de la plataforma de X, antes conocida como Twitter, que se solicitó la clausura de las Gorditas de Mixcoac por incumplir con las normas de convivencia vecinal y peatones.

En una publicación de la misma alcaldía Benito Juárez, donde se dio a conocer que se estaba realizando un operativo para la recuperación del espacio público, se informó que desde el pasado 7 de agosto de este 2025 el famoso local de comida fue clausurado por las autoridades capitalinas.

¿Por qué cerraron las Gorditas de Mixcoac?

De acuerdo con la información sobre el cierre del local, la clausura se dio debido a que los dueños de la taquería invadían el paso peatonal con el colocar mesas y sillas sobre la banqueta, esto a pesar de no contar con un permiso oficial de las autoridades de la CDMX.

Es importante mencionar que desde hace varias semanas, se han dado los cierres y clausuras de varios locales de comida y otros espacios a lo largo de la Ciudad de México, esto debido a las labores realizadas por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

¿Cuándo reabren las Gorditas de Mixcoac?

Pese al cierre de las Gorditas de Mixcoac, es importante señalar que la Taquería de los Hermanos Luna podría reabrir próximamente siempre y cuando cumplan con las normativas estipuladas por la CDMX.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer la fecha oficial en la cual estará reabriendo la famosa taquería ubicada a unos metros de la estación Mixcoac del Metro de la CDMX.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.