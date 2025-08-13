Metro CDMX hoy: ¿Qué líneas presentan retrasos esta mañana del 13 de agosto?

El Metro y el Metrobús son los medios de transporte más utilizados en CDMX y si hoy vas a viajar en alguno de ellos, te recomendamos tomar previsiones pues hay aglomeraciones y retrasos en varias líneas.

¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), las líneas 4 y 6 operan con normalidad hoy miércoles 13 de agosto. Sin, embargo, se recomienda mantenerse pendiente ante cualquier eventualidad en las redes sociales del Metro CDMX .

¿Qué pasó en la línea 2 hoy 13 de agosto?

Usuarios reportan que la línea 2 registra retrasos y aglomeraciones debido a que se realiza una revisión en la zona de vías.

En la estación Xola el tren lleva detenido alrededor de 10 minutos y en la mayoría de estaciones con dirección a Cuatro Caminos hay retrasos. Hacia Taxqueña no se reportan afectaciones.

Además, en la línea 5 también se reportan retrasos por revisión de tren en la zona de vías.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

Según el sitio web del Servicio del Metrobús CDMX hasta el momento no se reportan afectaciones en ninguna de las 7 estaciones. Sin embargo, algunos usuarios reportan aglomeraciones en la estación Tepalcates de la Línea 2 y en Tacubaya.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX

Se recomienda a los usuarios que al viajar en el Metro CDMX consideren lo siguiente:

No obstruir el paso

Caminar por la derecha y ceder el paso a la izquierda

Sujetar a los menores de la mano

No arrojar objetos, basura o líquidos en las escaleras

En andenes no rebasar la línea amarilla

Esperar el tren en el punto más libre

Respetar los vagones asignados para mujeres y niños

Sujétate del pasamanos

No dejes basura en los vagones

¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?

El Metro CDMX ofrece servicio todos los días en diferentes horarios :

Lunes a viernes de las 05:00 a las 00:00 horas

Sábados de las 06:00 a las 00:00 horas

Domingos y días festivos de las 07:00 a las 00:00 horas

Mientras que el Metrobús brinda servicio:

Lunes a sábado de las 04:30 a las 00:00 horas

Domingos y días festivos de las 05:00 a las 00:00 horas

