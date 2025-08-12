“El crimen organizado está arrasando”, ganadora del Premio de la Juventud encara a diputados en el Congreso

En las últimas horas el nombre de Ana Karen Sotelo Salazar se ha hecho tendencia a nivel nacional, pues durante la ceremonia que se le organizó en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) por ser galardonada con el Premio de la Juventud 2025, la joven de 23 años de edad lanzó un discurso de crítica contra los diputados capitalinos.

Fue durante su tiempo en el estrado tras recibir el premio antes mencionado, que Karen Sotelo recriminó el incremento de inseguridad, el poderío de los cárteles a lo largo y ancho del país, así como la división que existe en México.

Discurso de Ana Karen Sotelo en el Congreso de la CDMX

En primera instancia la joven de 23 años de edad, recriminó el incremento del crimen organizado en todo el país así como el reclutamiento que los cárteles realizan con las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos.

Criticó que el Gobierno no esté tomando medidas drásticas para combatir al crimen organizado, señalando que estos grupos delictivos están “arrasando” a tal grado de que se oprimen a las víctimas de los criminales.

Quiero decir algo públicamente y que a mí me ha afectado directamente y es cómo ha aumentado el crimen organizado y cómo se está llevando a la juventud al narcotráfico. Me parece que es indiscutible que no se están tomando medidas drásticas. El crimen organizado está arrasando (...) no se están reconociendo a todas las personas víctimas del crimen organizado -señaló Karen Sotelo en su discurso.

De igual forma, señaló que tanto ella como su comunidad ha sido víctima del incremento del poder del crimen organizado en el país, esto a tal grado de ser desplazada de su comunidad de origen.

Yo si bien resido en la Ciudad de México, soy parte de una comunidad que el crimen organizado desapareció y que es el Barrio del Cobradero, donde nadie, nunca nos puso atención -recriminó la joven.

Ana Karen Sotelo, gana el Premio de la Juventud de la CDMX

Vale la pena mencionar que Ana Karen Sotelo Salazar fue galardonada en la categoría de actividades académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación, esto junto a María Concepción Arrocena Salgado y Alan Armando Montoya Gómez.

¿Quién es Ana Karen Sotelo Salazar?

Vale la pena mencionar que Ana Karen Sotelo Salazar es una de las jóvenes que fue galardonada este 12 de agosto en el Congreso de la CDMX con el Premio de la Juventud, el cual se le otorga a personas destacadas en ámbitos estudiantiles y sociales.

La joven de 23 años de edad forma parte del Club de Debate “Poder Cultural”, el cual fue condecorado ante las y los diputados de la CDMX.

