Toma precauciones, se esperan Manifestaciones hoy en CDMX a la altura del Zócalo capitalino

Este miércoles 13 de agosto de 2025 habrá varias manifestaciones hoy en CDMX que podrían afectar vialidades principales en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan. Se esperan marchas, concentraciones, bloqueos y rodadas ciclistas, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomienda tomar previsiones y considerar rutas alternas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Qué manifestaciones se esperan hoy 13 de agosto en la CDMX?

Entre las movilizaciones programadas destacan seis concentraciones, ex trabajadores de la extinta Ruta 100, el Sindicato SUTIEMS, colectivos feministas e indígenas, así como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Se ubicarán principalmente en la Plaza de la Constitución, Plaza de la Ciudadela, Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Comisión Nacional del Agua.

Estas protestas podrían derivar en afectaciones intermitentes al tránsito, especialmente en la zona centro y sur de la ciudad.

¿A qué hora se esperan manifestaciones hoy?

Las primeras actividades comenzarán desde las 10:00 horas y continuarán durante todo el día. Los puntos más críticos se esperan entre las 10:00 y las 13:00 horas, coincidiendo con el inicio de marchas y concentraciones sindicales.

¿Qué exigen los manifestantes de hoy en la CDMX?

Las demandas incluyen pagos pendientes de finiquitos, respeto a contratos colectivos, libertad sindical, revisión de carpetas de investigación, asignación de espacios culturales y cumplimiento de programas agrícolas.

Calles cerradas por las manifestaciones del 13 de agosto

Se prevén cierres parciales en Avenida 20 de Noviembre, Avenida Balderas, Avenida Dr. Río de la Loza, Avenida Insurgentes Sur y alrededores del Zócalo capitalino.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 13 de agosto?

Cuauhtémoc

Coyoacán

Tlalpan

Miguel Hidalgo

Iztacalco

Benito Juárez

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

Milpa Alta

Alternativas viales por marchas y bloqueos en CDMX

Las autoridades sugieren usar Eje 1 Oriente, Circuito Interior, Viaducto Miguel Alemán y Anillo Periférico como rutas alternas para evitar el tránsito en las zonas afectadas.

Rodadas ciclistas programadas hoy 13 de agosto

Se contemplan cinco rodadas ciclistas, entre ellas salidas desde Lomas de Padierna, Parque Xotepingo y el Ángel de la Independencia. Se recomienda precaución en avenidas como Paseo de la Reforma y Calzada Taxqueña.

¿Los radares de velocidad en CDMX están descompuestos? [VIDEO] Diversos conductores de la CDMX han presentado quejas por el mal funcionamiento de los radares de velocidad en algunas de las principales vías de la ciudad.

¿Qué autos no circulan hoy?

Este miércoles no circulan autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, con holograma 1 y 2, de acuerdo con el programa Hoy No Circula en CDMX y Estado de México.

Con la cantidad de manifestaciones hoy en CDMX, así como marchas, bloqueos y rodadas ciclistas, se recomienda salir con anticipación, planear la ruta y mantenerse informado sobre el estado del tráfico.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.