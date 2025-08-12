Con tormentas y Hoy No Circula: Así aplica el programa en CDMX y Edomex este 13 de agosto

Si estás pensando utilizar tu auto este miércoles 13 de agosto para evitar las lluvias, te sugerimos revisar el calendario de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sobre el programa Hoy No Circula , el cual aplica para toda la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex).

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que la CAMe dio a conocer que este programa de movilidad aplicará desde las 5:00 de la mañana y se mantendrá vigente hasta las 10:00 de la noche en las entidades antes mencionadas.

¿Qué autos no circulan este sábado 13 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial, el Hoy No Circula de este miércoles 13 de agosto aplica para todos los autos con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4, y aquellos que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Es importante mencionar que todos los puntos antes mencionados, se deben cumplir en su totalidad para que aplique el programa de movilidad dentro de la CDMX y algunos municipios conurbados del Edomex.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Más allá de las restricciones por el Hoy No Circula, la CAMe dio a conocer que existen una serie de autos quedan exentos a este programa. Estos son los siguientes:

Autos con holograma de verificación 0 y 00

Vehículos eléctricos

Autos híbridos

Motocicletas

Autos con placas de personas con discapacidad

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No circula?

Como bien se mencionó anteriormente, el Hoy No Circula no aplica en todo el Estado de México, por lo cual en los únicos municipios en los que se hacen efectivas las sanciones y restricciones por el programa ya señalado, son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy no Circula?

Dentro de la CDMX la multa por no respetar este programa de movilidad puede ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo del caso del infractor.

Es importante mencionar que la policía de tránsito y elementos correspondientes, están facultados en remitir el vehículo al corralón, lugar en el cual se deberá pagar la multa correspondiente.

¿Qué es el Hoy No Circula?

Vale la pena señalar que el Hoy No Circula que aplica de lunes a sábado de cada año, se creó con la finalidad de controlar las emisiones de contaminación provenientes de fuentes vehiculares, esto de acuerdo con lo establecido por la Sedema.

