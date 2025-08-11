Todos los autos que no pueden salir por el Hoy No Circula de este martes 12 de agosto

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que el programa del Hoy No Circula seguirá activo este martes 12 de agosto en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en gran parte de los municipios del Estado de México (Edomex).

Recordemos que desde hace un par de semanas, el Valle de Toluca se unió a las mismas restricciones del Hoy No Circula, por lo que miles de personas tendrán que acostumbrarse a seguir estas medidas o deberán pagar una importante multa de miles de pesos.

Cómo aplica el Hoy No Circula el martes 12 de agosto

En esta ocasión, las autoridades establecieron que los autos que se deben de quedar en casa por las restricciones son todos aquellos con:



Engomado rosa

Terminación de placas 7 y 8

Holograma de verificación 1 y 2

Recordando que el programa aplicará desde las 05:00 hasta las 22:00 de la noche, por lo que se encuentra activo durante la mayor parte del día.

Multa del Hoy No Circula en CDMX

En caso de no respetar con el programa, las autoridades correspondientes tendrán la facultad de multar a los conductores por 20 o 30 UMAS, es decir, podrían tener que pagar más de 3 mil pesos por incumplir con el programa del Hoy No Circula.

Autos que se salvaron del Hoy No Circula

Por otro lado, existen varios vehículos que no deben preocuparse por el Hoy No Circula, ya que tienen las características necesarias para salir todos los días, como lo son:



Autos Eléctricos

Autos híbridos

Motocicletas

Vehículos de transporte público

Vehículos con placas de discapacidad

Autos con Holograma 0 y 00

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Del Valle de Toluca:

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

¿Qué días no aplica el Hoy No Circula?

Recordemos que el domingo es el único día en el que no aplica el programa del Hoy No Circula , de ahí en fuera, todos los días de la semana entra en funcionamiento para mejorar la calidad del aire en la capital del país.

