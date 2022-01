Así puedes ver qué fotografió el Hubble el día de tu cumpleaños

Una de las joyas más longevas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), es el telescopio Hubble. Luego de 31 años de servicio, son miles las capturas espectaculares que hizo del cosmos, y ahora, puedes conocer qué fotografió el telescopio en el día de tu cumpleaños.

Las imágenes del Hubble de la NASA

El Hubble es un telescopio que orbita en el exterior de la atmósfera, viaja de forma circular alrededor del planeta Tierra a 593 kilómetros sobre el nivel del mar.

El telescopio espacial entró en servicio en 1990, y con algunas reparaciones sobre la marcha, nunca ha dejado de enviar imágenes sobre el Universo profundo. Estrellas, galaxias, cometas, todo ha sido fotografiado por el telescopio de la NASA.

pixabay

Y si bien su sucesor, el James Webb está pronto a entrar en servicio, los astrónomos que han disfrutado de sus descubrimientos, aún tienen material para sorprenderse.

Si también disfrutas de los misterios y maravillas del cosmos, puedes saber exactamente qué fotografió el Hubble, en el día de tu cumpleaños.

¿Cómo ver lo que fotografió el telescopio espacial en mi cumpleaños?

Durante los 365 días del año, desde hace tres décadas, el Hubble viene acumulando imágenes de nuestro Universo. Es por esta razón, que la NASA decidió generar una divertida iniciativa, para dar a conocer estas fotografías del cosmos.

Una gran cantidad de material de archivo ya está subida a la página “What Did Hubble See on Your Birthday?”, en español: “¿Qué vio el Hubble en tu cumpleaños?”. Desde esta plataforma de la NASA, simplemente debes añadir tu mes y día de nacimiento.

pixabay

Posteriormente, la página te devolverá una imagen con sus respectivos detalles informativos de lo que fotografió el Hubble ese día. Si bien no se trata específicamente de una imagen tomada en el día de tu nacimiento, la página te mostrará el hallazgo más significativo que Hubble hizo durante la fecha de alguno de tus cumpleaños.

Entre la información que arrojará la página, se encuentra el año en que se fotografió la imagen, el nombre y tipo de objeto capturado y la distancia a la que se encuentra.

Una vez que tengas la imagen de la parte del cosmos que fotografió el Hubble , puedes compartirla en tus redes sociales. El hashtag para hacerlo es #Hubble30, ya que esta plataforma se lanzó para conmemorar el cumpleaños número 30 de un telescopio que se encuentra transitando su quinta misión espacial y, probablemente, la última.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm