Discuten cómo establecer una comunicación con extraterrestres

Ante el posible contacto de civilizaciones extraterrestres, uno de los desafíos más complejos sería lograr una comunicación efectiva con ellos. Esto se ha imaginado de diferentes maneras en películas de ciencia ficción, pero ahora, astrofísicos de Harvard discutieron sobre el tema.

Lenguajes imaginarios para contactar extraterrestres

Hasta ahora, ha sido Hollywood quien nos ha dado una idea de cómo generar una comunicación con extraterrestres. Uno de los primeros ejemplos, es la película de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo, de 1977. En este film, los visitantes del más allá usan 5 notas musicales para entablar una comunicación con los humanos.

En ET, película de 1982, el pequeño alienígena aprende inglés de un programa de televisión para niños. Pero es en uno de los films más recientes, llamado Arrival (2016) donde nos acercamos a una forma más realista de comunicación con extraterrestres.

Fue precisamente este film el que se utilizó como punto de partida para el debate cientifico de Hardvard. En él participaron Edward J. Hall, profesor de Filosofía, Jesse Snedeker, profesora de psicología y experta en comprensión del lenguaje, y Avi Loeb, astrofísico y autor de Extraterrestrial: The First Signs of Intelligent Life Beyond Earth (2021).

En el film Arrival la comunicación se logra cuando una lingüista logra descifrar los pictogramas que esta civilización extraterrestre utiliza para hacerse entender.

¿Cómo sería la comunicación con extraterrestres?

Loeb, es conocido por incentivar a la comunidad científica a atreverse a discutir sobre posibles civilizaciones extraterrestres. Sugiere que una roca espacial, con forma de panqueque, que se mueve rápidamente y que los astrónomos llamaron Oumuamua en 2017, podría ser en realidad una pieza de tecnología interestelar.

El mismo científico indicó que ante un intento de comunicación con extraterrestres, primero tendríamos que comprender que su nivel de inteligencia podría ser extremadamente superior, por lo que es probable que no tengan interés en hablar con nosotros, al igual que nosotros no deseamos comunicarnos “con hormigas en la acera”, explicó.

Por otra parte, hay que considerar que existiría una “brecha tecnológica”, y lo más probable es que un primer contacto llegue a través de una nave avanzada, capaz de viajar miles de millones de años, y cuya complejidad quizás no comprenderíamos.

Según Snedeker, otro de los panelistas del debate, uno de los retos potenciales de la comunicación con los extraterrestres es la posibilidad de que estos seres no posean un sistema conceptual similar al nuestro.

Los seres humanos aprendemos nuestro lenguaje analizando el entorno y configurando relaciones espaciales. Sin embargo, es probable que los extraterrestres tengan una estructura mental diferente.

A pesar de los desafíos que supondría una comunicación con extraterrestres , los científicos son optimistas, y creen que existe la posibilidad de que compartamos conceptos generales, y estructuras similares, que podrían posibilitar el entendimiento.

