Primeros humanos consumían huevos de aves gigantes que no volaban

De acuerdo a recientes investigaciones y hallazgos arqueológicos, se ha deducido que los primeros humanos del continente australiano, consumían huevos que pertenecían a una especie de aves gigantes de casi dos metros de altura.

Los investigadores de las Universidades de Cambridge y Turín explican en un artículo publicado en una revista científica que las cáscaras de huevos gigantes que fueron encontradas presentaban marcas de quemaduras.

Asimismo estos restos permitieron colocar a las aves gigantes no voladoras, que se extinguieron hace unos 47 mil años, en un árbol evolutivo.

¿De qué tipo de ave eran los huevos gigantes? Teóricamente, las mismas cáscaras de los enormes huevos permitieron a los expertos identificar que se trataba de un Genyornis newtoni, aves gigantes no voladoras que habitaron el territorio australiano durante la época prehistórica.

En cuanto a sus características, esta especie de ave contaba con patas gigantes y alas diminutas, y no podía volar porque podía llegar a medir hasta 2.5 metros y pesar 240 kilos.

Asimismo, los registros fósiles muestran que el Genyornis newtoni podía poner huevos gigantes, como del tamaño de un melón, es decir, de alrededor de 1.5 kilogramos.

Para identificar qué se trataba de estas aves gigantes, se compararon las secuencias de proteínas de los huevos fósiles con los genomas codificados de otras especies de aves vivas.

Humanos consumían huevos de aves gigantes

De acuerdo a los análisis, se data que las cáscaras de los huevos gigantes corresponden a los 50 y 55 mil años, no mucho antes de que los humanos se extendieron por la mayor parte del continente australiano.

Por lo que se sugiere que estos jugaron un papel crucial en la extinción de estas aves gigantes, y otra fauna australiana que desaparecieron miles de años después de la llegada de los primeros humanos.

Sin embargo esto no significa que estos cazaran a las aves gigantes, sino que rutinariamente asaltaban sus nidos y robaban los huevos para posteriormente cocinarlos; de ahí que los fragmentos de cáscara presentan patrones de quemado, asociados con la actividad humana.

