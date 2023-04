¿Tienes alguna? Alertan por 63 apps que roban información de tu celular

¡Elimínalas lo antes posible de tu celular! Se dio a conocer un nuevo listado de 63 apps de Android que están infectadas con malware , el cual se dedica a robar la información y datos personales de los usuarios que cuenten con estas aplicaciones dentro de sus teléfonos inteligentes.

Fue a través del medio especializado Andro4all que se informó que expertos en ciberseguridad de McAfee , descubrieron esta colecciones de aplicaciones infectadas con nuevos tipos de malware.

Además se señaló que entre las más de 60 apps infectadas dentro del sistema operativo de Android , ya se acumulan hasta 100 millones de descargas dentro de Google Play Store en todo el mundo.

Dentro del informe los expertos explican que la librería de las aplicaciones ocultaba el malware, bautizado como “Goldoson”, el cual es capaz de obtener una lista de las apps descargadas en el dispositivo inteligente, un historial de los dispositivos conectados a través de Bluetooth o WiFi o datos de ubicación a través de GPS.

¿Qué acciones realizaba el malware en las 63 apps de Android?

Tras este informe se dio a conocer que el malware antes mencionado, es capaz de realizar fraudes publicitarios, consistentes en mostrar anuncios y hacer clic en ellos en segundo plano, sin conocimiento ni interacción necesaria por parte del usuario.

Además se detalló que estos virus podían robar información sensible de los usuarios para realizar fraudes en contra de las personas afectadas.

¿Cuáles son las aplicaciones maliciosas?

De acuerdo con lo detallado por los expertos de McAfee, las aplicaciones infectadas y que debes borrar lo antes posible de tus dispositivos son las siguientes:

- Money Manager Expense & Budget

- L.POINT with L.PAY

-Swipe Brick Breaker

- TMAP

- LIVE Score Real-Time score

- Lotte Cinema

- Genie Music

- Cultureland version

- GOM Player

- Megabox

- Pikicast

- Compass 9: Smart Compass

- GOM Audio – Music, Sync lyrics



- TV – All About Video

- Guninday

- Item mania

- Simple Air

- LOTTE WORLD Magicpass

- Bounce Brick Breaker

- Norae bang

- InfiniteSlice Infinite Slice

- SomNote – Beautiful note app

- Korea Subway Info: Metroid

- GoodTVBible

- Happy Mobile Happy Screen

- UBhind: Mobile Tracker Manager

- Mafu Driving Free

- Girl singer WorldCup

- FSP Mobile

- Audio Recorder

- Catmera

- Cultureland Plus

- Lotteworld Seoul Sky

- Snake Ball Lover

- Play Geto

- Memory Memo

- PB Stream

- Money Manager (Remove Ads)

- Inssaticon – Cute Emoticons

- ECloud

- SCinema

- Ticket Office

- Lotteworld Aquarium

- Lotteworld Water Park

- T map for KT, LGU

- Random number

- AOG Loader

- GOM Audio Plus – Music, Sync

- Swipe Brick Breaker

- Safe Home

- Chuncheon

- Fantaholic

- Cinecube

- TNT

- Bestcare Health

- InfinitySolitaire

- New Safe

- Cashnote

- TDI News

- Eyesting

- TingSearch

- Krieshachu Fantastic

- Yeonhagoogokka

¿Qué ha hecho Google al respecto?

Vale la pena mencionar que una vez que Google detectó a estas aplicaciones llenas de malware, se informó que éstas fueron borradas del catálogo de la empresa, por lo cual ya no pueden ser descargadas.

Pese a ello, se pidió a los usuarios el borrarlas lo antes posible de sus celulares en caso de contar con alguna de estas.

