Te urge más espacio en tu celular, Android estrenará esta función

¿Ya escuchaste sobre la nueva función archivo automático que estará disponible en Android ? Si no es así te contamos que ahora ya no tendrás que estar sufriendo por borrar aplicaciones que no sueles usar con tanta frecuencia para tener más espacio en tu celular.

Sabemos que el almacenamiento en los dispositivos móviles es un problema, ya que cuando este se satura el teléfono se hace más lento, ya no puedes usar todas las funciones de manera normal y mucho menos descargar aplicaciones o archivos multimedia.

¿Qué es la función de Android archivo automático?

Es una nueva herramienta diseñada por Google, totalmente para el sistema operativo Android se encargará de archivar apps que no suelen utilizarse tan seguido e implicará un ahorro de almacenamiento hasta en un 60% sin la necesidad que deba eliminarse.

¿Cómo funciona?

La mejor parte de este archivo automático de Google es que la información de las aplicaciones “almacenadas” no se elimina, sino que se dejará en el dispositivo, incluso el icono estará visible en la pantalla del celular para que una vez que el usuario quiera volver a utilizarla se descargue y la utilice con normalidad.

Solo debes tomar en cuenta que no todas las apps que tengas en tu dispositivo son elegibles para ser archivadas automáticamente por el sistema; solo ocurrirá con las que sean publicadas a través de App Bundle.

¿Cómo activo archivo automático Android 2023?

Si quieres gozar de esta función deberás activarla manualmente, pero no te preocupes, es muy sencillo y una vez encendida comenzará a funcionar en automático.

Esta se desalagará únicamente cuando los usuarios se quedan sin almacenamiento e intenten descargar una nueva aplicación, entonces aparecerá una ventana emergente en la que se podrá decidir si activar o no la función archivo automático de Google.

Para que sepas, las apps archivadas las podrás distinguir del resto porque contarán con un icono de una nube transparente que aparece superpuesto al de la aplicación original, así cuando el usuario pulse sobre ésta, se restaurará lo archivado.

