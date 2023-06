¿Lavas el pollo crudo antes de cocinarlo? Si contestaste que sí debes dejar de hacerlo desde hoy, pues la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, recomienda no limpiarlo al chorro de agua, debido a que en vez de cuidar la salud de las personas, esto podría resultar en una intoxicación alimentaria.

Sí, así como lo escuchaste, y aunque te se sientes confundido, el estudio Chickensplash! Exploring the health concerns of washing raw chicken , traducido al español como ¡Chapoteo de pollo! Explorando los problemas de salud de lavar el pollo crudo publicado en la revista científica Physics of Fluids, señala que la FDA recomienda no lavar el pollo debido a que se corre el riesgo de transferir patógenos peligrosos transmitidos por los alimentos, a través de las gotas de agua salpicadas.

Sin embargo, ante este desconocimiento miles de personas en los hogares y restaurantes siguen lavando el pollo crudo. Para conocer el alcance de la transmisión microbiana en las gotas salpicadas faltan investigaciones científicas, pero es un hecho que esto no se debe de hacer, según los científicos.

¿Por qué no es bueno lavar el pollo crudo?

De acuerdo con la publicación, con placas de agar (recipiente que contiene un medio de cultivo, usado para cultivar microorganismos o pequeñas plantas) se confirmó que las bacterias pueden transferirse desde la superficie del pollo crudo a través de salpicaduras. Además se pudo analizar que la altura del grifo, el tipo de flujo y la rigidez de superficie juegan un papel importante en la altura y la distancia de la salpicadura.

Los científicos señalaron que las salpicaduras de materiales blandos como el pollo son capaces de generar una hendidura en la superficie, lo que provoca salpicaduras en condiciones de flujo, que no salpicarán de ser en una superficie que sea curva o dura.

Ante ello, el estudio ¡Chapoteo de pollo! Explorando los problemas de salud de lavar el pollo crudo concluyó que lavar el pollo crudo puede provocar la transferencia de patógenos y contaminación cruzada a través de la expulsión de gotas, y que cambiar las condiciones de lavado puede aumentar o disminuir el riesgo de salpicaduras que conllevan a una intoxicación.

¿Qué debo de hacer para reducir el riesgo de intoxicación?

El estudio deja en claro que el pollo crudo no se debe lavar, sin embargo, en caso de que la persona quiera hacerlo, destacó que debe reducir la distancia entre el alimento y el chorro de agua. Asimismo, tendrá que lavarlo en el menor tiempo posible.

¿Cuáles son los síntomas de una intoxicación alimentaria?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que los síntomas de una intoxicación alimentaria pueden variar, pero los más comunes son:

-Diarrea



-Dolor de estómago o cólicos estomacales

-Náuseas

-Vómito

-Fiebre

¿Cuáles son los síntomas graves de la intoxicación alimentaria?

-Diarrea con sangre

-Diarrea que dure más de 3 días



-Fiebre alta

-Vómitos frecuente (que no se puedan mantener líquidos en el cuerpo)

-Signos de deshidratación, que incluyen orinar mucho, boca y garganta secas y sensación de mareo cuando se pone de pie

¿Cuál es el tratamiento ante la intoxicación alimentaria?

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, en caso de tener una intoxicación por alimentos se debe de reemplazar los líquidos por electrolitos para prevenir la deshidratación.

La mayoría de los adultos con intoxicación por alimentos pueden reemplazar los líquidos y electrolitos con:

-Agua

-Jugos de frutas con agua añadida para diluirlos

-Bebidas para deportistas

-Caldos

-Comer galletas de soda (saltinas)

Los adultos mayores, los adultos con un sistema inmunitario debilitado y los adultos con diarrea grave o síntomas de deshidratación deben tomar soluciones de rehidratación oral.Si son niños, también se les debe de dar una solución de rehidratación oral. Los bebés deben seguir tomando leche materna o fórmula como de costumbre.

En la mayoría de los casos, las personas con intoxicación por alimentos mejoran por sí solas sin necesidad de tratamiento. No obstante, de no mejorar deben acudir con un médico.

