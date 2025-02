Descubren “Hongo Zombie” que afecta a peligrosa especie de arañas y toma el control de sus cuerpos

El fin del mundo por un ataque zombie es uno de los miedos más comunes. Si bien es algo muy poco posible, hay un hongo en la naturaleza que sí puede tomar el control de los cuerpos que infecta; se habían registrado casos en hormigas, sin embargo, un nuevo descubrimiento señala que también puede controlar a las arañas.

Los hongos del género cordyceps se han hecho famosos en los últimos años. Sobre todo, porque son los culpables de la pandemia zombie en el videojuego y en la serie de The Last Of Us. En este caso, se encontró otro hongo con capacidades similares.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Nuevo hongo zombie afecta a las arañas

La nueva especie de hongo denominada Giellula attenboroughii es capaz de tomar el control del cuerpo de su víctima. Su impacto es tan poderoso, que puede afectar directamente a una araña , en específico, las de la especie Metellina merianae.

Esta nueva especie de hongo zombie fue encontrada en una cueva de Irlanda; ocurrió mientras filmaban un documental de la BBC y, durante el rodaje, encontraron una araña infectada.

El primer hallazgo fue en el 2021 y después comenzaron a encontrar más arañas infectadas en otras cuevas de Irlanda. Luego de realizarles estudios morfológicos y moleculares, encontraron la nueva especie de hongos; un hallazgo que se publicó en la revista Fungal Systematics and Evolution.

¿Qué hace este hongo zombie con las arañas?

Este hongo toma el control de las arañas y les hace desplazarse a lugares que sean propicios para diseminar sus esporas. Al estudiarlo, encontraron que obliga a la araña a salir de sus escondites y buscar partes más abiertas de la cueva.

El hongo hace que la araña se vaya a estos lugares para tener un mayor margen para infectar a otros ejemplares. Así, el propósito del hongo es seguir propagándose, sin importarle las condiciones de vida de su portador.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.