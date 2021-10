Fotógrafo capta a hongo zombie al tomar control sobre un escarabajo

Un “hongo zombie” tomó control sobre un escarabajo, parasitándolo y obligándolo a subir a una planta. El momento fue captado por un fotógrafo y la ciencia aún no termina de comprender cómo sucedió.

La fotografía del “hongo zombie” que invadió a escarabajo

Si bien desde el siglo XVIII el ser humano se volcó de forma científica y estructurada al estudio de la naturaleza, ella aún sigue sorprendiendo. Esta vez se trató de un “hongo zombie” que obligó a un escarabajo a subir una planta y anclarse a ella.

El fotógrafo que captó la imagen, es el francés Frank Deschandol, se encontraba explorando la selva amazónica del Perú. Si bien no era la primera vez que encontraba un hongo parasitario dentro de un insecto, la simetría y perfección con la que el parásito se había apoderado de este, lo deslumbraron.

Es que lo que parecieran ser las antenas del escarabajo son en verdad fragmentos de un hongo zombie, que llevó al insecto hasta el lugar que quiso, para luego consumirlo por dentro.

Pxfuel

“Al principio, me preguntaba qué podría ser esta cosa extraña, entonces me acerqué y me impresionó la perfecta simetría del hongo”, explicó Frank a un medio internacional.

El “hongo zombie” pertenece a una especie de parasitoide. Son organismos cuyas larvas se alimentan y desarrollan en el interior (endoparásitos) o en la superficie (ectoparásitos) del cuerpo de otro artrópodo.

Los artrópodos son animales invertebrados que cuentan con un exoesqueleto. Dentro de esta categoría entran las arañas, insectos y crustáceos.

Cómo el “hongo zombie” atacó al escarabajo

La víctima en este caso fue un escarabajo que sufrió una muerte lenta y extraña. El “hongo zombie” penetra en su exoesqueleto sin que se dé cuenta, ya que en principio no afecta ningún órgano vital.

El parásito luego se expande por el cuerpo de la víctima hasta llegar al sistema nervioso y allí es cuando el “hongo zombie” toma control sobre el insecto. Es justamente esta parte del proceso, el que la ciencia no ha llegado a explicar.

Frank Deschandol

Una vez que el invasor toma control de las funciones motoras puede controlarlo a su antojo. En este caso, el hongo hizo que el escarabajo trepe por una planta y use sus mandíbulas para fijarse en un lugar alto de ella.

Todo esto es para que el “hongo zombie” logre llegar hasta la última etapa de depredación. El paso final es matar a sus víctimas y crecer lo más que pueda.

El hongo de la fotografía se expandió en forma de antenas por la cabeza del escarabajo y para abrirse liberó las esporas que el viento transportará hasta otra víctima.

