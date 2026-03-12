Pentágono reveló cuánto dinero han costado los primeros 6 días de guerra en Irán

La guerra que Estados Unidos libra contra Irán ya tiene una factura parcial de $11,300 millones de dólares en apenas seis días de combate. Esa es la cifra que funcionarios del Departamento de Defensa presentaron ante el Congreso en una reunión privada celebrada el martes, según revelaron tres fuentes familiarizadas con la sesión. Y aunque el número es impresionante por sí solo, varios senadores advierten que lo que se conoce oficialmente podría ser solo la punta del iceberg.

La sesión informativa tuvo lugar ante el Subcomité de Apropiaciones de Defensa del Senado, el organismo encargado de supervisar el gasto militar y que tendrá un papel central en la eventual aprobación de fondos adicionales para sostener el conflicto. Lo que se discutió dentro de esa sala cerrada al público fue filtrado a medios como The New York Times y la agencia Associated Press.

El Pentágono y el Congreso frente a una cuenta que sigue creciendo

Lo que más preocupa a los legisladores no es solo la cifra de $11,300 millones, sino lo que esa cifra no incluye. Según reportes, la estimación presentada al Congreso omite aspectos fundamentales del gasto real de la operación:

Gastos previos al inicio de los ataques, como el despliegue anticipado de tropas y material bélico en la región.

La reposición de municiones consumidas durante la campaña, que por sí sola se estima que puede superar los $10,000 millones de dólares según legisladores.

El senador demócrata Chris Coons, de Delaware, fue directo al hablar con los periodistas y asegurar que los números finales serán significativamente más altos que los que fueron presentados por el Pentágono.

"Anticipo que el total operacional actual es considerablemente más alto que eso. Si solo se consideran los costos de reposición de las municiones desplegadas, ya se supera con creces los $10,000 millones", dijo Coons quien participó en la sesión informativa y habló con conocimiento directo de lo que allí se trató.

El costo por día de la guerra en Irán supera cualquier estimación previa

Para entender la magnitud del gasto, basta con hacer una división simple. Antes de que el Pentágono presentara estos datos al Congreso, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) había calculado que las primeras 100 horas de la llamada Operación Furia Épica costaron $3,700 millones de dólares, lo que equivale a unos $891 millones de dólares por día. Esa cifra ya era alta; la nueva estimación oficial la supera ampliamente.

Algunos datos clave que ilustran el ritmo del gasto militar en este conflicto:

En los primeros dos días de combate se gastaron $5,600 millones de dólares únicamente en municiones.

La preocupación en el Congreso es bipartidista. Según reportes, la administración Trump planea enviar al Congreso una solicitud de fondos suplementarios para el conflicto. Aunque algunos funcionarios estiman que esa solicitud podría rondar los $50,000 millones dólares, otros consideran que incluso esa cifra se queda corta.