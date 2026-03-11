Elon Musk triplica la fortuna del segundo más rico del mundo: así domina la lista Forbes 2026

Este año el magnate tecnológico Elon Musk no solo conservó el primer lugar en la lista anual de multimillonarios de Forbes , sino que logró algo que ninguna persona en la historia había conseguido: acumular una fortuna estimada en $839,000 millones de dólares, una cifra tan descomunal que más que triplica la riqueza del segundo hombre más rico del planeta.

Forbes releases its annual World’s Billionaires list.



💰Elon Musk - $839 billion

💰Larry Page - $257 billion

💰Sergey Brin - $237 billion

💰Jeff Bezos - $224 billion

💰Mark Zuckerberg - $222 billion pic.twitter.com/r6xo8ZiHEJ — Yahoo Finance (@YahooFinance) March 10, 2026

Para ponerlo en perspectiva con algo cotidiano, imagina que cada vez que alguien hace una compra en un supermercado, Musk gana en segundos lo que la mayoría de las familias gasta en productos en varios meses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo duplicó su fortuna Elon Musk en un año

En doce meses, Elon Musk sumó aproximadamente $497,000 millones de dólares a su patrimonio, según datos de Forbes con corte al 1 de marzo de 2026. Para entenderlo en términos prácticos es como si cada día hubiera ganado el equivalente $1,360 millones de dólares, sin parar ni un solo día del año. Esta escalada de riqueza sin precedentes lo convierte en la persona más acaudalada jamás registrada en la historia, y también en el primer ser humano en superar la barrera de los $800,000 millones.

El principal motor detrás de este crecimiento fue la revalorización de las acciones de Tesla y el aumento en la valoración de SpaceX, empresa que está apuntando a su salida a bolsa en 2026. Las acciones de Tesla vivieron un año agitado en 2025, si bien cayeron durante la primavera en medio de boicots de consumidores relacionados con sus posturas políticas, se recuperaron con fuerza en la segunda mitad del año cuando Musk abandonó su papel dentro del gobierno de Trump. Los accionistas de Tesla, lejos de alejarse, lo respaldaron en noviembre con un paquete salarial que podría valer hasta $1 billón si la empresa cumple metas de producción y valoración, lo que elevaría su participación en la compañía a aproximadamente el 25%.

El segundo lugar en lista Forbes 2026 ni aparece entre sus productos

El contraste con el resto de la lista es brutal. Larry Page, cofundador de Google, ocupa el segundo puesto con una fortuna de $257,000 millones, seguido de cerca por su socio Sergey Brin con $237,000 millones. Jeff Bezos, fundador de Amazon, quedó cuarto con $224,000 millones, y Mark Zuckerberg, CEO de Meta, cerró el top cinco con $222,000 millones dólares.

En conjunto, los cuatro hombres que le siguen a Musk en el ranking no llegan a sumar lo que él posee por sí solo. Musk representa, por sí mismo, casi un tercio de la riqueza acumulada por el grupo de los diez más ricos del mundo, cuya fortuna combinada roza los $2.6 billones.

Esta edición número 40 de la lista Forbes registró un total de 3,428 multimillonarios en el mundo, unos 400 más que el año anterior, impulsados en gran medida por el boom bursátil asociado al optimismo en torno a la inteligencia artificial. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió al puesto 645 con una fortuna estimada en $6,500 millones, apoyada parcialmente en criptomonedas y en la resolución favorable de un caso legal en Nueva York.