Cómo pedir un taxi autónomo de Waymo desde la app en California

En California, los taxis autónomos de Waymo ya forman parte del paisaje urbano y se pueden pedir fácilmente desde la app móvil. Pensados para usuarios que buscan comodidad y seguridad, estos vehículos circulan sin conductor humano, gestionados por el sistema de conducción autónoma de la compañía.

SFO let’s go! ✈️As of today, we’re serving SFO Airport and gradually rolling out public access—available 24/7 via the Rental Car Center. Learn more: https://t.co/iQs1ySF6aS pic.twitter.com/YeGAacSREq — Waymo (@Waymo) January 29, 2026

La experiencia de viaje se parece a usar otras apps de transporte, pero con reglas específicas de cobertura y puntos de recogida. Si estás en el estado y quieres probar el servicio, conviene conocer bien los pasos para solicitar tu primer viaje.

Cómo usar la app de Waymo en California

Antes de pedir un taxi autónomo, debes descargar la app oficial de Waymo desde la App Store o Google Play e instalarla en tu teléfono. Tras abrirla, crea una cuenta con tu correo, número de teléfono y método de pago, normalmente una tarjeta de crédito o débito. Luego tendrás que aceptar los permisos de ubicación para que la aplicación pueda ubicarte y mostrarte el mapa de zonas disponibles. Una vez completes este registro, verás el área de servicio donde puedes iniciar y terminar tus viajes.

Es importante entender que la app de Waymo solo permite pedir un taxi autónomo dentro de zonas de cobertura específicas en California. En ciudades como San Francisco y Los Ángeles, el mapa muestra claramente dónde es posible comenzar un viaje y dónde no. Antes de moverte, conviene revisar este mapa para asegurarte de que el punto de salida y el destino están dentro del área operativa. Si alguno queda fuera, la aplicación te sugerirá opciones cercanas más seguras para subir o bajar del vehículo.

Paso a paso para pedir un taxi autónomo Waymo

1. Ingresa tu destino

Cuando abras la app de Waymo y estés dentro de la zona de cobertura en California, escribe tu destino en la barra de búsqueda principal. La aplicación calculará la ruta y te propondrá un punto de recogida cercano, pensado para que el vehículo pueda detenerse con seguridad.

2. Confirma y espera el vehículo

En pantalla verás el tiempo estimado de llegada, el costo aproximado del viaje y la duración del recorrido antes de confirmar tu solicitud. Si estás conforme, solo necesitas tocar el botón de confirmación para que se asigne un vehículo.

3. Sube y comienza el viaje

Al acercarse el taxi autónomo, la app te mostrará el modelo del auto, la placa y su ubicación exacta en el mapa. Cuando llegue, deberás identificar el vehículo, acercarte al punto indicado y usar tu teléfono para desbloquear las puertas, ya que no hay conductor que lo haga manualmente.

Una vez a bordo, abróchate el cinturón y presiona “Start Ride” en la pantalla interna o en tu celular para que comience el trayecto. Durante el viaje, podrás seguir la ruta en la app y al llegar al destino el sistema finalizará el recorrido automáticamente, generando el cobro y el recibo digital.

Para aprovechar mejor la app de Waymo en California, intenta llegar unos minutos antes al punto de recogida sugerido. También es recomendable mantener actualizado tu método de pago y revisar con frecuencia el mapa de cobertura , ya que la empresa suele ampliar las zonas donde operan sus taxis autónomos. Si tienes dudas, la sección de ayuda dentro de la aplicación ofrece respuestas claras sobre seguridad, accesibilidad y cambios de destino.